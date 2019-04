Iglesias sobre la tauromaquia: "Es una manifestación ancestral, pero también lo es el patriarcado y el machismo"

Publicado 21/04/2019 16:16:05 CET

Aboga por que los menores no participen en cacerías y que no entren a ver espectáculos taurinos

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos y candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha señalado este domingo que si bien comprende que la tauromaquia es una "manifestación cultural ancestral" también lo es "el patriarcado y el machismo", por lo que ha abogado por avanzar hacia el fin las corridas apostando por no subvencionarlas. "Hemos demostrado ser eficaces terminando con las corridas de toros sin prohibirlas", ha añadido.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, el líder de Podemos ha señalado además que al igual que un niño "no puede entrar a ver una 'película X'", tampoco debería poder aprender cómo matar un animal en una cacería o entrar en una corrida de toros.

En este sentido, tras ser preguntado sobre las diferencias en el seno de la formación 'morada' para abordar la caza, Iglesias ha puntualizado que él es "muy claro" al respecto y en los debates internos señala que la caza no le gusta, pero a la vez, ha afirmado que desde su punto de vista, la mejor manera para acabar con los toros o con la caza no es la prohibición. "Prohibir, que puede salir del alma y del corazón, a veces es la vía mas torpe y que más se aleja de conseguir el objetivo", ha añadido.

Tras recordar que vive con "tres compañeros perrunos", Iglesias se ha mostrado partidario de pactar con el resto de formaciones para llegar a un acuerdo trasversal para la protección animal, y ha reconocido que se alegraría de que el partido PACMA lograra representación en el Congreso.

"NO ME GUSTA LA CAZA"

"Máximo respeto a PACMA, toda la admiración, ha sido capaz de poner la defensa de los animales en el centro como pocos. No digo que se vote a Podemos y no a PACMA, cada uno que haga lo que quiera, y me alegraría si tuvieran representación", ha añadido.

Además, tras desgranar alguna de las medidas en materia de bienestar animal, como la rebaja del IVA al 10 por ciento de los productos veterinarios o endurecer el Código Penal para que incluya el maltrato a los animales salvajes, Iglesias ha apuntado que se deben poner "ciertos límites" al mundo de la caza.

"Hay cosas que se pueden hacer, vimos imágenes de una montería en al que se caían por un barranco un montón de perros, no puede ser, y el abandono de galgos hay que perseguirlo y castigarlo", ha propuesto, para luego añadir que es clave que los menores de edad no participen en cacerías.

IGLESIAS SERÍA UN ZORRO, ABASCAL "UN HERMOSO JABALÍ"

Durante la entrevista, le han preguntado sobre qué animal sería, y ha confesado que le gustaría ser "una zorra o un zorro" porque "es un animal astuto, inteligente, que no es el más fuerte pero compensa su fortaleza con ingenio".

De Sánchez ha dicho que le ve como a un dogo alemán porque se asemeja "al perro de Scooby Doo", y de Pablo Casado ha señalado que le recuerda a un fox terrier porque "le pega ser como Milú, el perro de Tintin", al que ha recordado como un personaje "muy de derechas".

A Albert Rivera (Ciudadanos) le ve como "un gallo o una gallina" --no ha entrado en más detalles--, y de Santiago Abascal (Vox) ha apuntado que le pegaría ser "un hermoso jabalí".