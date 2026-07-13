Illa desdeña el rechazo de las CCAA del PP a la financiación: "Cataluña no tiene que pedir permiso para liderar"

El president de la Generalitat Salvador Illa, llega a la reunión del Comité Federal del PSOE, en la sede nacional de la calle Ferraz, a 27 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

Limita a "tres o cuatro casos" la falta de imparcialidad en la Justicia y descarta cambios en su Gobierno tras aprobar los presupuestos MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha desdeñado los reproches de las comunidades del PP y algunas del PSOE que rechazan la propuesta de financiación autonómica por considerarla un pacto bilateral, proclamando que Cataluña "no tiene que pedir permiso para liderar".

"Ya basta de desconfianza con Cataluña", ha agregado Salvador Illa durante un desayuno informativo organizado por RTVE y la Agencia Efe ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de finales de julio para hablar de financiación autonómica.

En este contexto, Salvador Illa ha criticado que el PP se esté mostrando en contra de la propuesta de financiación autonómica mientras ellos no presentan otro modelo alternativo y tampoco aprobaron un nuevo sistema mientras tenían mayoría absoluta.

Por ello, ha insistido en reivindicar el nuevo modelo de financiación autonómica, argumentando que "todo el mundo gana y nadie pierde". "Ya basta de criticar las propuestas por su origen y no por su contenido. Los que hacen esto, son malos españoles", ha recalcado Illa.

CREE EN LA JUSTICIA, PERO PIDE RESPETO

El presidente de la Generalitat también se ha pronunciado sobre los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno, reconociendo que no puede permitirse "no creer en la Justicia", aunque ha pedido al Poder Judicial que también "respete" el poder legislativo.

No obstante, cree que la posible imagen que puede proyectar la Justicia de "falta de imparcialidad" puede afectar a "tres o cuatro casos" concretos y mediáticos, aunque ha evitado ponerles nombre.

Eso sí, ha precisado que cree "poco" en las casualidades y coincidencias" de gente que anticipa resoluciones judiciales: "Creo en la Justicia, pido una Justicia justa, pero tampoco voy con el lirio en la mano".

Sobre el pronunciamiento de la Justicia europea de la ley de amnistía, que está previsto para este jueves, Illa espera que el TJUE sea "claro" y que esta norma se pueda aplicar con "diligencia", aunque él tiene "pocas dudas" sobre la ley.

SIN CAMBIOS EN SU GOBIERNO

Del mismo modo, Salvador Illa ha reivindicado su capacidad para conseguir aprobar los presupuestos de 2026 y ha dicho que no vislumbra "cambios" dentro de su gabinete para afrontar la segunda parte de la legislatura.

Al hilo, cree que los presupuestos de 2026 pueden servir al Govern para gestionar el año 2027 y 2028, proclamando que le dan "recorrido" para toda la legislatura, pero no se cierra a poder confeccionar unas cuentas para el próximo año.

En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, que comienzan mañana su recorrido parlamentario, Illa no tiene tan claro que no vayan a salir adelante, ha apostado por negociarlos, aunque ha advertido de que "todo el mundo debe estar a la altura y no pedir cosas imposibles".

El presidente catalán también ha hablado sobre los incendios, insistiendo en pedir un cambio de paradigma para olvidar la "mirada urbana" del bosque, así como el auge en las encuestas de Aliança Catalana, de los que cree que existe una parte "minoritaria" en Cataluña que está "en el discurso del miedo".

Por último, ha comentado las palabras del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre los jugadores de la selección francesa de fútbol, considerando que se trata de un "error" por parte del exdirigente del PP.