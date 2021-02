Illa (PSC) asegura que no contará con los votos de Vox en una eventual investidura

Asegura que no contará con los votos de Vox en una eventual investidura

BARCELONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha pedido al Govern de la Generalitat que no genere dudas sobre el 14 de febrero después de que planteara este domingo "suspender" la publicación de los resultados de los comicios la misma noche electoral si muchas personas aún no han podido votar porque no se hayan constituido sus mesas.

"Basta ya de generar dudas sobre el 14F", ha reclamado en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, en la que también ha mostrado su confianza hacia que estas elecciones se celebren correctamente, como se ha hecho en Estados Unidos y en Portugal, y ha instado al Govern a poner todos sus medios al alcance para garantizar que se pueda votar con seguridad.

Este mismo lunes, el director general de participación ciudadana y procesos electorales de la Generalitat, Ismael Peña-López, ha explicado que prevén celebrar las elecciones del 14 de febrero "sin problemas" porque un 98,99% de las mesas electorales tiene ya los miembros suficientes, a la espera de conocer los datos sobre todas ellas.

Sobre una posible repetición electoral si no se alcanzan acuerdos para gobernar, Illa ha considerado que "no es lo conveniente" y que está convencido de que el 14 de febrero se pronunciará una mayoría de cambio que prevé encabezar él.

SIN VOX

Asimismo, en otra entrevista con 'RAC1', que también ha recogido Europa Press, Illa ha asegurado que ni negociará ni contará con los votos de Vox en una hipotética investidura porque que no tiene nada en común con ellos.

"No construiré un Govern que dependa ni se siente con Vox", ha explicado y, sobre pactar con ERC, ha dicho que dependerá de los republicanos pero que, mientras defiendan la independencia, un acuerdo con ellos será inviable.

Además, preguntado por si cree que Vox conseguirá más diputados que el PP, ha valorado que "el objetivo de estas elecciones no es ver quién queda por delante en un espacio político, sino trasladar a la ciudadanía unas políticas claras", y cree que la confesión del extesorero Luis Bárcenas, que señala al expresidente Mariano Rajoy, podría afectar a los resultados del PP el 14F.

"Cuando no se aclaran las cosas a su debido tiempo y no se consigue pasar página de episodios tan lamentables, las cosas reaparecen y en el peor momento", ha sostenido el candidato del PSC.

Por último, ha condenado la "violencia" durante manifestaciones contra visitas electorales de Vox este fin de semana en Vic (Barcelona) y en Salt (Girona), y cree que lo que se tiene que hacer con Vox es confrontar sus ideas con argumentos y no a pedradas, en sus palabras.