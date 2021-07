Illa (PSC) exige a la Generalitat explicar las dimisiones en Instituto Catalán de Finanzas antes de activar los avales

BILBAO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Socialista en el Parlament de Cataluña y exministro de Sanidad, Salvador Illa, ha exigido al gobierno catalán explicar con "claridad y transparencia" las tres dimisiones en el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) antes de que este organismo aprobara activar el aval de los 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas reclama a 34 exaltos cargos de la Generalitat por haber promovido el "procés" en el extranjero.

En rueda de prensa en Bilbao, acompañado de la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, Salvador Illa ha considerado "procedente" que el gobierno de la Generalitat "dé explicaciones sobre todos los acontecimientos relativos al Instituto Catalán de Finanzas", tras conocerse estos días "la dimisión de tres consejeros independientes y el voto contrario de otros tres" a los avales.

"Hay que arrojar claridad a todo esto y explicar con claridad y transparencia a la ciudadanía que ha pasado y a mi me gustaría que lo hiciera a iniciativa propia el propio govern, porque no hay duda de que las instituciones quedan teñidas de aspectos que no han sido explicados", ha manifestado.

Por otro lado, respecto a los avales ha recordado que los socialistas han solicitado un informe a la Comisión de Garantías Estatutarias que es "el órgano consultivo que tiene que velar por la acomodación de las disposiciones legislativas del Govern de la Generalitat a la Constitución y el Estatuto", que tiene de plazo hasta este jueves para emitir su dictamen, por lo que "vamos a esperar a lo que se diga".