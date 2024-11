La inclusión del CPFF en la propuesta del PSOE sobre financiación calma a las federaciones más críticas

SEVILLA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las federaciones autonómicas del PSOE más críticas con el acuerdo de financiación singular para Cataluña han celebrado que el 41º Congreso Federal de los socialistas haya decidido incluir dentro de su propuesta de financiación autonómica un reconocimiento al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) como órgano multilateral para abordar la reforma del modelo, sin perjuicio de las relaciones bilaterales.

Y es que la propuesta realizada por la dirección nacional del PSOE en su ponencia marco no hacía referencia al Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino que apostaba por compatibilizar multilateralidad y bilateralidad a la hora de reformar el sistema de financiación autonómica.

Sin embargo, el acuerdo alcanzado en una de las comisiones del 41º Congreso Federal del PSOE sobre financiación autonómica sí que añade una mención al Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que le reconoce como órgano multilateral para reformar el modelo sin perjuicio de relaciones bilaterales, aunque este asunto tiene que ser aprobado posteriormente en la sesión plenaria de este próximo domingo.

Según fuentes de las federaciones autonómicas más críticas, el nuevo redactado que previsiblemente se aprobará este domingo ha puesto de acuerdo a las diferentes 'baronías' y ha contado también con el beneplácito de los socialistas catalanes y otras federaciones al hacer referencia también a la bilateralidad.

Estas federaciones autonómicas del PSOE no estaban en total desacuerdo con el punto sobre financiación autonómica en la ponencia marco que proponía la dirección socialista, aunque ven como una victoria este acuerdo transaccional que añade el Consejo de Política Fiscal y Financiera y otras menciones a la equidad y la solidaridad.

Sin embargo, se han quejado de que el PSC no ha querido debatir sobre su acuerdo para la financiación singular a Cataluña y no se han incorporado ninguna enmienda relacionada con este asunto, a la vez que tampoco se ha debatido sobre la amnistía, los indultos y la plurinacionalidad.

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afeado en declaraciones a los periodistas que el acuerdo entre PSC y ERC no se haya podido someter a debate. "Es una cosa que ha firmado el PSC, pero el PSOE no lo va a reafirmar, no lo va a validar. Eso no está planteado. Y el propio Partido Socialista de Cataluña no ha presentado enmiendas en materia de financiación", ha añadido.