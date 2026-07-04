Un informe advierte que la Conferencia de Presidentes "carece de sentido" sin un cambio de cultura federal

Archivo - El Rey Felipe VI (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega a la XXVIII Conferencia de Presidentes, en Palau de Pedralbes de Barcelona, a 6 de junio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Informe de las Comunidades Autónomas pone de manifiesto que la Conferencia de Presidentes reúne actualmente "todos los elementos propios del enfrentamiento institucional, el desacuerdo y el bloqueo", por lo que advierte que este órgano "carece de sentido" sin un cambio de cultura institucional y federal.

Así consta en la valoración preliminar de este informe elaborado por el Observatorio de Derecho Público de Barcelona, que se ha presentado esta semana, en el que se analiza el papel de la Conferencia de Presidentes en el año 2025.

El texto recuerda que la Conferencia de Presidentes se ha reunido una única vez en el año 2025, a principios de junio en Barcelona, y sirvió para dejar latente el "desincentivo generalizado para nuevas convocatorias".

Y es que esta Conferencia de Presidentes del año pasado estuvo marcada por "la sucesión de rechazos" en la convocatoria, su "preparación improvisada", el "enfrentamiento abierto" de posiciones cerradas a "cualquier atisbo de diálogo" e incluso la "tensión política y hasta personal entre sus miembros".

TIENE DINÁMICA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El informe añade que, pese a la reforma del Reglamento de la Conferencia de Presidentes, no se ha evitado la "deriva" de la que todos los participantes pudieran obtener ventajas y permitiera alejarse tanto de una "subordinación inadecuada" a la agenda del presidente del Gobierno como de la dinámica de oposición propia del Congreso de los Diputados.

"Quizás debamos reconocer definitivamente que ninguna reforma y ningún instrumento político o administrativo puede suplir la actitud y la cultura institucional y federal, sin la que la Conferencia carece de sentido. Y que ni siquiera alcanzan a impulsarlas", añade el informe preliminar.

Asimismo, el texto defiende que las reuniones bilaterales ofrecían otros años "un espacio para el diálogo y la negociación", aunque en 2025 "han desaparecido" en relación con los 'barones' del PP, mientras que las citas con los presidentes del PSOE "se constituyen en un argumento más de trato discriminatorio y por tanto de conflicto".

"Tan sólo escapan a esta dinámica la relación con Canarias por la intensidad de la crisis de los menores y la particular posición de Coalición Canaria y, en sentido opuesto, la relación entre el presidente Sánchez y el presidente de Castilla La Mancha, el también socialista Emilio García-Page, cada día más distante", sentencia.