El inicio del juicio de la caja 'b' del PP se mantiene tras comunicar uno de los acusados su positivo en covid

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El inicio del juicio por el presunto pago con dinero procedente de la caja 'b' del PP de las obras de la reforma de la sede nacional de los 'populares' se mantiene después de que uno de los acusados, el exgerente del partido Cristóbal Páez, haya comunicado a la Audiencia Nacional que ha dado positivo en covid-19.

El comienzo de la vista oral seguirá tal y como estaba señalado el próximo lunes, 8 de febrero, con el trámite de cuestiones previas. Según han informado fuentes de la Audiencia Nacional, el tribunal ha acordado mantener la planificación que tenía prevista, pero sin la presencia física de Páez, aunque sí la de su abogado.

Según una diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia, a la que ha tenido acceso Europa Press, Páez podrá seguir las cuestiones previas a través de una "conexión virtual desde su domicilio".

La defensa del que fuera gerente de la formación política ha presentado un escrito dirigido a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional comunicando que su Páez ha dado positivo en covid-19, adjuntando un informe médico, y solicitando la suspensión de la vista.

Tras esta noticia, el tribunal no ha estimado la petición de suspensión, permitiendo que el exgerente del PP pueda seguir el juicio de forma telemática y que su abogado alegue "lo que estime oportuno en relación a la presencia de su cliente al inicio de las sesiones de juicio oral", según señala la diligencia de ordenación.

El tribunal formado por los magistrados José Antonio Mora Alarcón, María Fernanda García y Fernando Andreu ha acordado celebrar al menos el trámite de cuestiones previas y dependiendo de las alegaciones que las partes hagan, decidirá como se desarrollará la vista oral o si ésta se suspende, han señalado las mismas fuentes.

Tras las cuestiones previas, se dará paso al interrogatorio de los acusados, entre ellos Páez y el extesorero del PP Luis Bárcenas. Se da la circunstancia de que los acusados deben estar presentes en la vista oral al menos hasta que declaren como investigados, momento en el cual el tribunal puede autorizar su dispensa de seguir asistiendo a las sesiones, apuntan fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

Cristóbal Páez se enfrenta a un año y medio de cárcel por los mismos delitos salvo el de apropiación; mientras que para Bárcenas, la Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de prisión por el delito de apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública, condena que se sumaría a los 29 años que ya cumple en un centro penitenciario por la primera época de la trama Gürtel.

Además, en el banquillo de los acusados también se sentarán los socios de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, para quienes el Ministerio Público solicita tres años y 10 meses por falsedad documental y contra la Hacienda Pública.

Otra de las acusadas es la empleada de esta empresa Laura Montero, para quien se interesa el sobreseimiento de la causa. En cuanto al PP, se le atribuye la responsabilidad civil subsidiaria de los presuntos delitos que los demás acusados habrían cometido.

El tribunal había previsto un calendario para las dos primeras semanas de juicio para practicar las cuestiones previas, los interrogatorios de los acusados y la declaración de los primeros testigos.

Parte de la expectación de este juicio llegará con las testificales, pues entre los comparecientes previstos están los expresidentes del Gobierno y ex líderes del PP José María Aznar y Mariano Rajoy; los ex secretarios generales del PP Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal; así como el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato; los exministros Federico Trillo, Jaume Matas y José María Michavila; o el expresidente del Senado Pío García Escudero. Para estas declaraciones aún no se ha fijado fecha.