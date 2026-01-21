Una interventora del Alvia alertó del accidente al centro de mando de Atocha: "Tengo sangre en la cabeza"

Imagen de los trabajos de rescate de los convoyes de trenes accidentados en la zona del suceso en Adamuz (Córdoba) - Joaquín Corchero - Europa Press

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centro de mando en la estación de Renfe de Madrid-Puerta de Atocha trató de hablar sin éxito con el maquinista del Alvia que colisionó con el Iryo que había descarrilado en Adamuz (Córdoba), y fue una interventora que viajaba en el mismo tren la que alertó del accidente avisando de que estaba herida en la cabeza.

"Tengo sangre en la cabeza, voy a intentar hablar con el maquinista", reportó esta interventora al centro de mando de Atocha, según la grabación difundida este miércoles por 'El País' y que ha recogido Europa Press.

La grabación se realizó el mismo domingo del accidente que deja un balance de 43 víctimas mortales por la colisión de un tren Iryo que circulaba en dirección Madrid y otro Alvia con destino a Huelva.

Al maquinista le llamaron dos veces, según los registros, pero no contestó porque, como se supo después, ya había muerto. Al no poder contactar con el maquinista, un técnico llamó a la interventora. "Oye, te llamo aquí de puesto de mando de Atocha. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él, mira a ver si te puedes pasarle", fue la petición.

"Tengo un golpe en la cabeza también. Tengo sangre en la cabeza", contestó la interventora, que añadió a continuación: "Que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a hablar al maquinista".

En el audio de esta conversación, según 'El País', se escucha perfectamente la otra llamada que se produce en paralelo, a las 19.45 horas del domingo, en la que el maquinista del Iryo alerta al centro de mando en Atocha de un "enganchón".

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este miércoles que el centro de control de Atocha intentó ponerse en contacto con el maquinista del Alvia, después de que el maquinista del Iryo llamara a ese puesto para advertir de la situación, sin que se hubiese percatado de que el Alvia ya había pasado y chocado contra los últimos vagones de su tren.

Puente ha explicado que el centro de control llamó al maquinista del Alvia pero sin obtener respuesta, puesto que este había fallecido. Es entonces cuando llama a la interventora, mantienen una conversación y el centro de control toma conciencia de la situación.

El ministro ha detallado que el descarrilamiento del Iryo --con el aviso del maquinista-- y posterior choque del Alvia se produce en apenas nueve segundos, sin que el maquinista del primer tren se percate del choque, razón por la cual no comunica al centro de control lo que realmente había pasado, porque lo desconocía.