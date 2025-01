Ion Antolín se reincorpora como director de comunicación del PSOE tras su paso por Moncloa

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ion Antolín se ha reincoporado como director de comunicación del PSOE después de haber sido designado secretario de Estado de Comunicación el pasado mes de diciembre, un cargo que abandonó pocos días después por motivos de salud.

Este viernes ha vuelto a asumir la dirección de la comunicación de Ferraz, coincidiendo con la primera reunión del año de la Ejecutiva Federal socialista que ha estdo presidida por el presidente del Gobierno y secretario general Pedro Sánchez.

Antolín llevó las riendas del gabinete de comunicación del PSOE desde julio de 2022 hasta diciembre de 2024, cuando fue designado nuevo secretario de Estado de Comunicación en sustitucion de Francesc Vallés, con quien ya había trabajado en Moncloa en una etapa anterior.

Sin embargo, solo 20 días después de ser elegido dejó la SEC alegando problemas de salud que le habían impedido desempeñar sus funciones en las semanas que estuvo en el puesto. Fue sustituido por la periodista Lidia del Canto, que hasta el momento se encargaba de dirigir la comunicación del PSOE en la Comunidad Valenciana.

MOTIVOS DE SALUD

En aquel momento fuentes de Moncloa indicaron que Antolín había decidido no tomar posesión del cargo por motivos de salud y él apeló al mismo motivo en sus redes sociales. "El cuerpo lleva la cuenta, el mío ha dicho que para y yo solo puedo hacerle caso", afirmó.

No obstante, en ese mismo mensaje ya apuntó que volvería a la comunicación del PSOE "dentro de un tiempo" y "con fuerzas renovadas". "No tengo nada que no curen el reposo y algo de desconexión", apuntó. Un regreso que se ha consumado menos de un mes después.

En los días previos a su salida de la SEC, su nombre y el de su antecesor Francesc Vallés, aparecieron en un informe de la UCO de la Guardia Civil que señalaba que varios cargos de Moncloa tuvieron acceso al correo con datos confidenciales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que investiga al fiscal general del Estado por presunta revelación de secrtos.

La UCO dijo que varios cargos de Moncloa y del PSOE, entre ellos Antolín, Vallès, la asesora Pilar Sánchez Acera y la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez, tuvieron acceso al correo electrónico antes de qu este se publicara en los medios.