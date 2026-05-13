Irene Montero critica la "machirulada épica" de Florentino Pérez y alerta: "Es una demostración de poder machista"

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, atiende a los medios de comunicación a su llegada a la conferencia ‘Bebés robados: memoria, justicia y reparación’ en el Congreso, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha tachado de "machirulada épica" los comentarios sobre las mujeres del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y ha denunciado que se trata de una "demostración de poder machista".

Así lo ha trasladado la también secretaria política del partido 'morado' en un vídeo publicado en las redes sociales, en el que valora la comparecencia de prensa de Pérez durante este martes, donde convocó elecciones en el club.

Montero se ha referido específicamente a cuando el presidente del Real Madrid se dirigió a una periodista como "esa niña", que "tenía derecho a hablar" al darle la palabra, y también puso en duda los conocimientos sobre fútbol de otra redactora.

"Machirulada épica", ha recriminado Montero para preguntarse que si Florentino Pérez es "capaz de tratar a una mujer así delante de las cámaras, cómo no las tratará cuando no haya nadie delante".

La exministra de Igualdad ha ironizado que la próxima vez que pregunten a las feministas qué más queréis "si ya lo tenéis todo", hay que responder a raíz de los comentarios del también empresario que se les trate "con respeto en el trabajo, como si fueran personas". "Ni más, ni menos", ha enfatizado.

"CREE QUE PUEDE TRATARLAS COMO UN SER INFERIOR"

A su juicio, utilizar los términos empleados durante su comparecencia por Florentino Pérez para aludir a una mujer implica que le "dices a ella y a toda la sala: para mí no eres una profesional, no te tomo en serio". Y eso es una forma "muy evidente de despreciar su trabajo, de despreciar su competencia profesional y su formación".

"Él no está viendo a una periodista, sino a una mujer a la que cree que puede tratar como un ser inferior, que puede humillarla o ridiculizarla o incomodarla en público", ha alertado Montero para agregar que también "humilla en público" a otra periodista cuando duda de sus conocimientos futbolísticos.

"SI HAS CONSTRUIDO UN IMPERIO, PUEDES DEJAR DE SER UN MACHIRULO"

Es más, Montero ha tildado de "terrible" las declaraciones de Florentino Pérez, al sostener que revela como "para muchos hombres poderosos el machismo es su forma de vida" y que "no hacen ningún esfuerzo por cambiar, pues el poder les protege".

"Si has conseguido montar un puto imperio económico y futbolístico también eres capaz de dejar de ser un machirulo y eres capaz de tratar con respeto a una mujer. No es tan difícil de entender", ha proclamado la exministra de Igualdad para sentenciar que la intervención del presidente del Real Madrid "es una demostración de poder machista".