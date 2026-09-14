Irene Montero defiende que las primarias abiertas son la salida al "bucle eterno" en el que está la izquierda

(I-D) La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, durante el acto ‘Paz, casa, trabajo’ organizado por Podemos, en Espacio Larra, a 12 de septiembre de 2026, en Madrid (España).- Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha reivindicado que aspira a conformar una candidatura que represente a todo el espacio alternativo al PSOE y ha defendido que las primarias abiertas para elegir el referente electoral son el método para salir del "bucle eterno" de la discusión de los partidos sobre cómo se articula la unidad de la izquierda.

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Montero ha asegurado que la única forma de sacar a la izquierda alternativa del 'impass' en el que se encuentra es que la "gente tome la palabra", sin que eso implique una posición de "antipartidos".

La exministra lanzó el pasado sábado la propuesta de primarias abiertas, en las que puede participar y presentarse cualquier persona ajena a Podemos, durante un acto para oficializar que aspira a ser candidata a los próximos comicios generales.

Con ello, tomaba la delantera al plantear una metodología para dirimir fuerzas en la izquierda y metía presión a los partidos de Sumar, que aún carecen de candidato para los futuros comicios generales de 2027.

Y lo hacía con una demanda que ya reclamó Podemos ante sus tensiones con Sumar para elaborar la candidatura a las pasadas elecciones generales de 2023.

De esta forma, Irene Montero anima a conformar unas "grandes primarias" como salida para tratar de armar una confluencia que represente al electorado que está insatisfecho con la incapacidad del Gobierno de bajar los precios y que es consciente de que el sistema actual económico no funciona.

CON LAS PRIMARIAS TENEMOS MÁS GARANTÍAS DE ACERTAR

Cuestionada sobre si este movimiento implica que va a ser la candidata de Podemos, la eurodiputada ha respondido que su voluntad no es limitarse solo a su formación y levantar una candidatura que "represente a toda la izquierda". Es más, ha agregado que aspira a que le elijan como candidata "no solamente la gente de Podemos".

Montero ha lamentado que los partidos llevan cuatro, cino o seis años discutiendo como se tiene que organizar el espacio a la izquierda del PSOE y se tiene que salir ya de esa espiral, para salir a captar con un proceso participativo a la gente que "no le ve salida a las cosas pero que sabe que es urgente que haya ciertos cambios y que tiene la confianza de que la política puede servir para volver a lo básico", en alusión a la mejora de las condiciones materiales básica.

"Si hacemos unas primarias en las que pueda participar todo el mundo y a las que se pueda presentar todo el mundo creo que tenemos más garantías de acertar y de hacer las cosas bien y de salir un poco de ese bucle eterno", ha declarado para insistir en que estas primarias pueden movilizar a la izquierda alternativa.

"Me parece que es la mejor garantía de éxito", ha zanjado aludiendo a que el proyecto de la izquierda no puede sustentarse en negociaciones entre formaciones y que no acaban de forjar la unidad de la izquierda.

El movimiento de Montero fue recibido con cautela por Sumar, que veía buena noticia que Podemos entendiera que hace falta un espacio amplio a la izquierda, pero que se requería ir "paso a paso".

Precisamente Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comuns han reeditado su compromiso de aliarse en las generales, con la puerta abierta a Podemos y actuales aliados políticos, pero aún carecen de candidato (que nombrarán por consenso) y marca electoral. Dos incógnitas que esperan definir entre este mes y octubre.

Por otro lado, Irene Montero ha enarbolado algunas medidas del programa de la candidatura que quiere liderar, como rebajar la jornada laboral a 30 horas semanales, incrementar el salario mínimo interprofesional a 1.800 euros y bajar por ley el precio de la vivienda, prohibiendo además la compra de inmuebles que no sean para residir.

ADVIERTE AL PSOE SOBRE EL DECRETO DE VIVIENDA

En cuanto a la postura de su partido respecto al futuro decreto de vivienda que el Gobierno se comprometió a aprobar, la dirigente de Podemos ha dicho que el problema es que el Ejecutivo trata de "colar" una reforma de la ley del suelo por la "puerta de atrás".

Por tanto, ha avisado que su partido "no va a votar ni por asomo" esa reforma de la ley del suelo y ha instado al PSOE a que contacte con el PP si aspira a ello. Es más, ha acusado al Ejecutivo de negociar primero con Junts y PNV las medidas y luego tratar de hacerle "chantaje" a Podemos.

LOS PGE SON LA "PRECAMPAÑA" DE SÁNCHEZ

Por otro lado, ha asegurado que el Gobierno no ha contactado con Podemos de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y está convencida de que las futuras cuentas públicas solo van a ser la "precampaña electoral" del presidente, Pedro Sánchez.

"Van a venir con los Presupuestos, van a decir que son unos presupuestos fantásticos, que la culpa es de los demás y que convoca elecciones. Eso es lo que parece que están dibujando como camino para poder convocar unas elecciones", ha zanjado la exministra.