Irene Montero se compromete a someterse a unas primarias abiertas para ser candidata de Podemos a las elecciones

(I-D) La activista trans, Mar Cambrollé, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la eurodiputada, Irene Montero, y el exdiputado madrileño, Serigne Mbaye, durante el acto en Espacio Larra, a 12 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad Irene Montero ha manifestado su determinación de ser candidata a las elecciones generales para abanderar la izquierda y, por ello, se ha comprometido a someterse a unas primarias abiertas, en las que podrá participar cualquier persona ajena a su formación.

Así lo ha trasladado durante su intervención en el acto denominado 'Paz, casa, trabajo' convocado por su partido este sábado en Madrid y que ha servido como pistoletazo de salida de su candidatura a las próximas elecciones generales y exponer las líneas maestras del programa que defenderán.

Arropada por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y los dirigentes 'morados' Serigne Mbaye y Mar Cambrollé, la exministra ha subrayado que aspira a presentarse como candidata a las generales, pero "no lo quiere ser de cualquier manera" y por eso se someterá a unas primarias "abiertas a todo el mundo".

"Unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido no solo por la gente de Podemos, sino por cualquier persona que quiera participar y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar", ha desgranado.

La exministra de Igualdad ha reafirmado su voluntad de ser el referente electoral de Podemos y de la izquierda alternativa, después de que la formación la postulara como futura candidata en abril del año pasado, con la intención de levantar una izquierda fuerte y no subordinada al PSOE.

Fuentes del partido morado desgranaron este viernes a Europa Press que su intención es formar un proyecto nítidamente de izquierdas y lo más amplio posible sin especificar aún las posibles alianzas que habrá con la sociedad civil y los partidos.

Antes del verano la cúpula de Podemos defendió la posibilidad de un tándem electoral por el portavoz de ERC en el Congreso Gabriel Rufián, tras un acto que compartieron ambos, aunque esa hipotética alianza no cristalizó y la formación dejó claro que no habrá convergencia con fuerzas estatales.

Ahora, Montero volverá a visualizar su intención de comandar a la izquierda alternativa en las próximas elecciones en un contexto donde los partidos en el Gobierno del socio minoritario (Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid) aún carecen de candidato para encabezar la reedición de su coalición. Los morados han mostrado frialdad ante la posibilidad de confluir con Sumar en las generales tras la ruptura de finales de 2023.

PODEMOS YA RECLAMÓ PRIMARIAS ABIERTAS EN 2023

El movimiento de celebrar unas primarias abiertas ya fue defendido por Podemos antes de los comicios de 2023 cuando se lo reclamó para arropar como candidata a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tras meses de tensión y dirimir así los puestos de la lista electoral.

No obstante, los 'morados' al final confluyeron en los comicios del 23J con Sumar y otras fuerzas de izquierda pero con críticas y acusaciones de veto en la lista precisamente a Irene Montero.

Por su parte, el exvicepresidente y exlíder de Podemos Pablo Iglesias reflexionó en junio de este año que las primarias abiertas podían ser el elemento central para conformar una candidatura de unidad en la izquierda alternativa, aunque sentenció que para ello tenía que haber partidos que asuman la "valentía" y el "riesgo" que implica someterse a esta metodología de elección de candidatos.

En el marco de la 'Fiesta de la Primavera' de Podemos, Iglesias aseguró que la metodología para elegir candidato siempre ha sido el "elefante en la habitación" en la izquierda alternativa, máxime ante las dificultades para "encontrarse a nivel electoral". En este sentido, expuso que en América Latina hay experiencia en este tipo de primarias que sirven para medir la correlación de fuerzas y movilizar al electorado, pues participar en la confección de una candidatura genera ilusión sobre ella.

JORNADA LABORAL DE 6 HORAS AL DÍA Y 1.800 EUROS DE SMI

Durante su intervención en el acto de este sábado, Irene Montero ha reivindicado la necesidad de prohibir la compra de viviendas a fondos buitre y bajar los precios de los pisos, además de elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.800 euros o una jornada laboral de seis horas la día, hasta alcanzar las 30 horas semanales con la que tener tiempo "para uno mismo" y sus allegados.

También ha ironizado que se presente como una "locura" decir que tiene que bajar el precio de la energía, que se tiene que topar el precio de los alimentos o defender la paz mientras se critica que se dedique el dinero que tendría que ir a sanidad y educación a la compra de armamento.

"Se tiene que dedicar a lo básico, a que haya servicios públicos, a las políticas de conciliación, de lucha contra las violencias machistas. Qué locura bolivariana decir que si te pones enfermo tiene que haber un buen hospital con profesionales bien remunerados (...) Qué locura decir que cualquier niño o niña tiene derecho a la mejor escuela pública nazca en el barrio que nazca", ha enfatizado para exclamar que las normas del sistema no pueden ir contra la gente y este tiene que cambiar.

Por su parte, Belarra ha ensalzado que Irene Montero es una mujer "valiente" y que "no se vende" a los que "mandan". Es más, ha defendido que lo que hace falta a este país es tener a una "madre luchadora" como ella para ejercer de Presidenta del Gobierno.

ALERTA POR LA "OFENSIVA RACISTA" TRAS LA CRISIS EN CEUTA

También ha dicho, con lo que está pasando en Ceuta como telón de fondo, que hay una "ofensiva racista reaccionaria" y que ahora es más necesario que nunca militar en el "antirracismo" y en la defensa de una sociedsad diversa, que es percisamente lo que ha dado fortaleza a España.

La líder de Podemos ha pedido no olvidar que España es un país de "exiliados", pese a que ahora se quiera negar el derecho de sufragio de sus nietos, en clara referencia a la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada 'ley de nietos'.

"Fijaos cómo es lo salvaje y violento del fascismo", ha alertado Belarra para alertar de la deshumanización que ve en ciertos sectores hacia el colectivo migrante, proclamando que un menor no acompañado "nunca va a ser un invasor".