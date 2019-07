Montero dice que el veto a Iglesias es a todo Podemos, aunque ellos no ponen líneas rojas a la negociación

446495.1.500.286.20190719091906

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha asegurado este viernes que el veto del presidente en funciones, Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias se extiende a todo Podemos, aunque ha reiterado que Podemos no pone líneas rojas a la negociación para una coalición de Gobierno.

Por otro lado, Montero ha reiterado que su formación se mantiene abierta para una negociación con el PSOE para formar un gobierno de coalición, tras el rechazo de Pedro Sánchez a la incorporación de Pablo Iglesias en un futuro gabinete.

Montero ha criticado que el PSOE con su estrategia de rechazar a Iglesias está tratando de rechazar a toda la formación. "El veto al nombre de Pablo Iglesias es un veto que se extiende a todas a Unidas Podemos", ha alegado. "Han hablado de perfiles técnicos, de excluir a personas con responsabilidades políticas. Al final están intentado, con hostilidad, gobernar en solitario", ha señalado.

"Ellos mismo lo han dicho, que no quieren a nadie de la Ejecutiva", ha dicho Montero, mostrando su escepticismo con que el PSOE quiera "perfiles técnicos".

Así, ha recalcado que el veto "no parece la mejor manera de poder pactar" y ha criticado la "hostilidad" de Sánchez diciendo que Iglesias no respeta la democracia española. Por ello, no ve "razonable" intentar pactar "eliminando" a Iglesias. "Es poso sensato", ha indicado.

"El veto del PSOE está planteando jamás lo aceptarían ellos. No es sensato decir que la condición es no llamarse Pablo Iglesias", ha argumentado en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press sobre la estrategia socialista.

NO TIENEN LÍNEAS ROJAS

Con todo, la dirigente 'morada' ha recalcado que su partido plantea las conversaciones para un Ejecutivo de coalición "sin vetos, ni líneas rojas". Ante la pregunta de si la entrada de Iglesias en el Gobierno es condición 'sine qua non' para alcanzar un pacto, Montero ha insistido: "No tenemos líneas rojas".

Y preguntada si ella podría entrar en el Gobierno, la dirigente de Podemos no ha querido valorar esta hipótesis, asegurando que el debate "no es de nombres".

Pese a la tensión dialéctica de esta semana entre ambos partidos, Montero cree que el acuerdo con el PSOE para un gobierno de coalición "caerá por su propio peso", ya que rectificará su posición y se abrirá a compartir el gobierno con Podemos.

Con todo, ha criticado que este jueves Sánchez dijera que no se dan las condiciones para que Iglesias sea ministro y asegurara que necesita un vicepresidente que "defienda la democracia española".

"Ya hemos hecho una vez presidente a cambio de nada. Quien defendió la moción fuimos nosotros y fue Pablo Iglesias", ha recordado Montero, afeando las "hostilidades" del PSOE en la negociación.

RESULTADO CONSULTA

Por otro lado, Montero ha celebrado que los inscritos de Podemos han dicho "con rotundidad" que Podemos negocie un gobierno de coalición. "Han decidido que facilitemos la investidura si hay gobierno de coalición", ha expresado, instando al PSOE a "negociar sin vetos".

"Mayoritariamente se ha planteado que tenemos que negociar un gobierno de coalición sin vetos y con representación parlamentaria", ha señalado Montero, sobre que el 70% de inscritos que han votado en la consulta han apoyado esta opción. A su juicio, el resultado se debe al hartazgo de la gente que "tiene ganas que nos pongamos de acuerdo".

La portavoz 'morada' ha defendido la participación de sus inscritos y la "honestidad" de la consulta, porque considera que ha permitido expresar diferentes opiniones y eso "habla bien de ella". Así, ha instado a las demás formaciones políticas a someter a sus inscritos a consultas para asegurar que se cumplan las promesas preelectorales.