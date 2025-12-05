Irene Montero ve "muy grave" el caso de Salazar y cree que en el PSOE se trató de impedir el protocolo antiacoso

Archivo - La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, durante una intervención en la Universidad de Otoño de Podemos en el Palacio de la Prensa de Callao, a 19 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

La exministra de Igualdad y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, ha alertado de que las denuncias por acoso sexual que hay contra el exasesor de Moncloa, Francisco Salazar, es un caso "muy grave" y ve "evidente" que en el seno del PSOE se ha intentado que no se aplique el protocolo específico, algo que ahonda en la desprotección de las víctimas

"Es evidente que cuando tú tienes un protocolo, por bien hecho que esté, si no lo aplicas, si no estás cumpliendo y estás dando respuesta a las víctimas. Si no estás garantizando que se hace una investigación, que se ve si existe responsabilidad y, sobre todo, que durante todo ese proceso se desprotege a las víctimas, eso abunda en la impunidad y eso es una estructura social", ha lanzado en declaraciones a la cadena 'Cuatro', recogidas por Europa Press.

Cuestionada sobre si piensa que el responsable de esta situación es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la dirigente del partido morado ha dicho que "no lo puede saber" y que también desconoce quienes son los responsables de aplicar ese protocolo en las filas socialistas.

SALAZAR, UN HOMBRE "CON PODER" EN EL PSOE

Dicho esto, ha opinado que "claramente hay una estructura ahí" que está "impidiendo que se aplique un protocolo" buscando "cualquier excusa", que "no está importando dejar desprotegida a las víctimas" y que "hay un interés en que no vaya a más una exposición de un hombre con poder del PSOE y cercano a los círculos de ministros".

Cuestionada sobre si el PSOE debería acudir a la Fiscalía y contra Salazar, Montero ha subrayado que una mujer puede decidir denunciar o no, pero el hecho de que no se vaya a un juzgado no es excusa para que una organización política "no actúe", máxime cuando la inmensa mayoría de mujeres no denuncian.

Asimismo, ha desgranado que la Ley 'solo sí es sí' establece por ejemplo que una empresa tiene la responsabilidad de actuar ante violencias sexuales y garantizar derechos a las víctimas aunque no denuncien, estipulando que hay una responsabilidad civil e incluso penal para las organizaciones si no actúa con la "debida diligencia" dentro del ámbito laboral.

ES RESPONSABILIDAD DE LOS DIRIGENTES QUE SE APLIQUE EL PROTOCOLO

La exministra de Igualdad ha enfatizado que "los máximos responsables de una organización política siempre tienen la responsabilidad de tener los mejores protocolos y garantizar que se aplican". "Y aquí estamos viendo una situación que aunque los protocolos estén, hay un problema", ha agregado.

En términos generales en el país, Montero ha desgranado que la "tónica general" en España es que hay "hombres con poder" que ante casos de acoso al final "no se les toca" o se les "protege", una actitud que se enmarca en lo que denomina "cultura de la violación".