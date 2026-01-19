Israel admite que 40 años después la relación con España vive un momento complicado, pero ofrece un "diálogo verdadero"

La encargada de negocios de Israel, Dana Erlich, durante una entrevista para Europa Press, a 19 de enero de 2026 - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La encargada de Negocios de Israel en España, Dana Erhich, ha reconocido que la relación con el Gobierno de España atraviesa un "momento complicado" al cumplirse cuarenta años de su establecimiento, pero no dan por "imposible" que pueda recomponerse y por eso se mantienen abiertos al diálogo. También ha denunciado que israelíes y judíos tienen "miedo" ante las manifestaciones antisemitas que se han producido en España en los últimos tiempos.

"Las relaciones bilaterales están en un momento complicado", ha reconocido en una entrevista con Europa Press con motivo del 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel, que se produjo este sábado, sin que actualmente ninguno de los dos países tenga embajador destacado en el otro como resultado del desencuentro en torno al conflicto en la Franja de Gaza a raíz del ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Erlich, que llegó a Madrid el pasado mes de agosto, ha defendido que como embajadora en funciones vino "para cultivar el diálogo" con todos aquellos que quieran trabajar con Israel. "Mantenemos todos los canales de comunicaciones abiertos siempre", ha insistido. "Yo dije desde el principio que estoy aquí para hablar", ha añadido.

"Aunque ahora estemos en un punto crítico con el Gobierno central actual, no nos podemos olvidar de todo lo que tenemos en común y todo lo que estamos haciendo con España", ha señalado, indicando que por ello entiende que el aniversario no solo ha sido el 17 de febrero sino que hay todo un año para celebrarlo y por eso están trabajando con "distintas instituciones" para la organización de actos conmemorativos, si bien no ha querido entrar en más detalles.

EN ESPAÑA HAY DIFERENTES VOCES Y AMIGOS DE ISRAEL

De la misma forma que ha admitido que a ella no le gusta que "se generalice" sobre Israel, también entiende que en España "hay diferentes voces" de personas e instituciones, "muchos amigos", que sí que quieren celebrar con Israel este aniversario.

Preguntada sobre si considera que aún hay margen de mejora en la relación con el Gobierno de Pedro Sánchez, Erlich ha incidido en que "como israelíes, para nosotros nada es imposible". "Y lo que vemos ahora en la política internacional también nos enseña que todo puede cambiar de un día al otro", ha subrayado.

"Siempre estamos dispuestos a hablar y negociar cuando hay un diálogo verdadero", ha abundado la representante israelí y no solo una condena hacia Israel y una "perspectiva muy parcial", como considera que está ocurriendo desde que se produjo el ataque de Hamás y la consiguiente operación militar israelí en Gaza.

En este sentido, ha resaltado que desde que España reconoció a Palestina como Estado en mayo de 2024 --cuando Israel llamó a consultas a su embajadora en Madrid-- se ha producido una "acumulación de iniciativas" que no buscan ayudar a los palestinos sino que "están avanzando y apoyando un boicot a Israel y todo lo que tiene que ver con Israel".

LAS LLAMADAS AL BOICOT

Erlich ha citado las "manifestaciones violentas" durante la Vuelta ciclista a España contra el equipo Israel o los llamamientos a "boicotear a deportistas, gente de cultura, académicos, israelíes que no representan el Gobierno central pero todavía están señalados" y al "odio que está surgiendo, que muchos representantes oficiales aquí en España no solamente que no lo están rechazando, sino que lo están justificando".

"Esto me preocupa", ha reconocido, y también preocupa en Israel y entre las comunidades judías en España. Se trata, ha sostenido, de "ciudadanos españoles que viven aquí y tienen miedo por diferentes medidas que el Gobierno está tomando, diferentes declaraciones del Gobierno".

La embajadora en funciones de Israel no considera que España sea un país "antisemita" pero sí que se producen algunas manifestaciones de antisemitismo. Así, ha recordado que España respalda la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés) y sin embargo, ha afeado, se producen "declaraciones e iniciativas aquí en España, algunas con el apoyo de representantes oficiales y algunas que vienen de representantes oficiales, que son una contradicción con esa definición".

Así las cosas, ha recordado que España es uno de los destinos favoritos de turismo para los israelíes, por la historia y la cultura compartida --"nos vemos muy cercanos"--, pero ante el surgimiento del antisemitismo hay israelíes que preguntan a la Embajada "si es seguro para ellos venir a España".

PESE AL RUIDO DE UNA MINORÍA, HAY UNA MAYORÍA SILENCIOSA

"Tienen miedo de hablar hebreo en las calles, tienen miedo de llevar cualquier cosa que muestre que son judíos o israelíes, y como países aliados esto me preocupa", ha subrayado Erlich, que ha querido dejar claro que son conscientes de que cuentan con amigos en distintos partidos políticos, instituciones y en la sociedad civil pero no ha querido dar nombres.

"La mayoría es silenciosa y sabemos que quien hace ruido es a veces minoría y hace un ruido muy fuerte específicamente ahora en este tiempo y aquí en España pero sabemos que tenemos muchos amigos y con esos amigos seguimos" trabajando para conmemorar 40 años de relaciones que no ha dudado de tildar de "fructíferas".

Así, ha aclarado que aunque la relación en el plano político atraviese un "momento díficil", las relaciones desde el punto de vista económico pero también a nivel de instituciones académicas, por ejemplo, se mantiene.

En este sentido, ha mostrado su incomprensión por la decisión del Gobierno de vetar la adquisición de armamento israelí, aunque se estén haciendo algunas "excepciones". Erlich no ha ocultado su sorpresa porque "avanzando esas iniciativas anti-israelíes se hace un daño a España".

¿POR QUÉ NO APOYAN A LOS QUE PROTESTAN EN IRÁN?

Según ha subrayado, España se está quedando fuera del espacio de colaboración que Israel ha venido fraguando con sus aliados en todo el mundo, incluida la UE, en materia de tecnología de defensa. "Israel no está aislada, sino que España está dañando su economía, su defensa, su colaboración internacional", ha resaltado.

También ha expresado su sorpresa por el hecho de que los grupos pro palestinos que se suelen manifestar contra Israel no lo han hecho para apoyar a los iraníes que se manifestaban contra el régimen de los ayatolás y que han sido reprimidos por las fuerzas de seguridad.

"Al contrario algunos de esos grupos también salieron condenando lo que está pasando en Venezuela no pensando en qué quiere el pueblo de Venezuela", ha incidido, afeando que es "muy cínico" por quienes dicen actuar en favor de los Derechos Humanos.

Erlich ha dicho que los israelíes quieren para los iraníes estabilidad y que puedan seguir viviendo en su país, lo mismo que quieren para ellos. "Irán es una amenaza", ha subrayado no solo para Israel sino para la región y para el mundo en general porque ha venido promoviendo desde hace décadas del terrorismo de forma directa y a través de grupos como Hamás, Hezbolá y los hutíes yemeníes.