Iturgaiz cree que Feijóo no hace "guiños" al PNV, sino que mantendrá una reunión con Ortuzar para conocerse

Afirma que Vox es "un partido democrático" y EH Bildu no, ante la advertencia del PNV de que no respaldará al PP si se apoya en Abascal

BILBAO, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, cree que el líder de los populares vascos, Alberto Núñez Feijóo no hace "guiños" al PNV, sino que pretende mantener una reunión con el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, para conocerse, y ha recordado que los jeltzales "clavaron la estaca en la espalda" de Mariano Rajoy.

Además, ha afirmado que Vox es "un partido democrático" y EH Bildu no, ante la advertencia del PNV de que no apoyará a un PP que se respalde en la formación de Santiago Abascal. "Entenderá que el PP quiere ser alternativa y gobernar en España", ha puntualizado.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Iturgaiz ha señalado que, en la actualidad, "huele a cambio de ciclo en España con un PSOE en descomposición internamente y un Gobierno hundido, que es una verdadera jaula de grillos, donde en ocasiones la mitad del Gobierno se manifiesta en contra del propio Ejecutivo".

"La alternativa es el PP. Necesitamos pasar página cuanto antes del peor Gobierno de España en el peor momento para España, que es el que vivimos en estos momentos, con una gran crisis económica, en la que profundiza más este Gobierno", ha indicado.

Por ello, espera que Núñez Feijóo consiga una mayoría absoluta y, en cuanto a la posibilidad de que el PP se pueda apoyar en el PNV, ha afirmado que ambas formaciones se han respaldado mutuamente "tanto en el País Vasco como en España".

"EL PNV CLAVÓ UNA ESTACA EN LA ESPALDA DE RAJOY"

"Pero el PNV clavó una estaca en la espalda de Mariano Rajoy, aduciendo que había problemas en el Gobierno por el tema de la corrupción. Y ahora, cuando el PNV es el socio y aliado de Sánchez y cuando dos presidentes del PSOE (en Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves) están condenados por los EREs, mira para otro lado. Ni Rajoy ni ese Gobierno estaban imputados en casos con cárcel ni con inhabilitación", ha añadido.

El líder de los populares de Euskadi no cree que Alberto Núñez Feijóo haya hecho "un guiño" a Andoni Ortuzar al emplazarle a una reunión tras el verano. "Evidentemente, se tienen que conocer porque no se conocían. Se conocieron el otro día en Ermua", ha indicado.

Carlos Iturgaiz ha apuntado que Feijóo mantiene "muy buena relación" con el Lehendakari, Iñigo Urkullu, entre quienes ha habido "un diálogo intenso", algo que no existía con Ortuzar.

Además, ha dicho que la visita que ya hizo a Vizcaya el presidente del PP nacional, tendrá continuidad en Álava y en Guipúzcoa, para estar con la gente y con "los motores económicos" en Euskadi, visitando industrias y contactando con el sector empresarial.

"Es lo más positivo para que se vaya dando cuenta la gente que hay un programa, un proyecto y hay una verdadera alternativa al desastroso y fracasado proyecto de Sánchez en Moncloa", ha manifestado.

VOX Y EH BILDU

En cuanto a la advertencia del PNV al PP de que no podrá tener entendimiento con los jeltzales, si los populares lo mantienen con Vox, Iturgaiz ha asegurado que "no es una cuestión de elegir, sino de tener las cosas claras".

"Y a mí, de verdad, me sorprende todavía que el PNV siga en esta carrera de ataques de celos con Bildu. El PNV era la vedette de los gobiernos y, cuando ha venido Sánchez y tiene que compartir el papel de vedette con Bildu. En esa carrera, hay veces que el PNV se echa al monte y dice a ver quién es más radical en este momento para que Bildu no le quite el papel estelar en esa representación, y eso es malo para los vascos", ha añadido.

En este sentido, ha explicado que la formación jeltzale está

apoyando un Gobierno "que está arruinando a las familias vascas", y con su "visto bueno" sigue tomando decisiones que "todavía repercuten más en la sociedad vasca". Por ello, ha lamentado que el partido dirigido por Andoni Ortuzar "mire constantemente por el retrovisor a lo que está haciendo Bildu".

Preguntado por si entiende que el PNV no quiera 'ir de la mano' de un PP que respalde Vox, ha respondido que la formación jeltzale comprenderá que "el PP quiera ser alternativa y gobernar en España". "Hay partidos políticos que son democráticos y hay partidos políticos que son legales, pero son antidemocráticos", ha dicho en alusión a EH Bildu.

BILDU, NO DEMOCRÁTICO PORQUE JUSTIFICA LA VIOLENCIA

Según ha asegurado, Vox "evidentemente es un partido democrático", mientras "EH Bildu justifica la violencia, no la condena, no condena agresiones, amenazas e insultos en esta tierra". "Un partido político que hace apología del terrorismo, donde en la dirección están antiguos jefes de la cúpula de ETA, no es democrático, no ha pasado el test de la democracia ni la prueba del algodón", ha señalado.

En su opinión, "los radicales son incapaces de respetar a nada ni a nadie que no piense como ellos en esta en esta tierra". "La izquierda abertzale radical está podrida por una ideología supremacista, y ellos piensan que todos los demás sobramos en esta tierra. Yo lo he vivido en primera persona", ha remarcado.

Por ello, ha lamentado que el propio exlehendakari socialista Patxi López, ahora portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, diga que son "sus aliados" en el Gobierno. "Es un verdadero escándalo para una sociedad que quiere vivir en normalidad, tranquilidad, convivencia, libertad y democracia", ha enfatizado.

Para el líder del PP vasco, existe "un gran problema en la sociedad vasca con ese sector", según el cual, "todo el que no piense como ellos, no debe ni pasear ni moverse ni respirar ni moverse ni tener libertad en esta tierra".

"Con esos se pacta y ahí no se pone el foco, mientras que a otros se les pone cordones sanitarios. ¿Oiga, y a estos?, ¿qué pasa con ellos?. ETA ya no mata, pero sigue habiendo gente, grupos y partidos que siguen en ese supremacismo que llevó ETA con las armas y que sigue políticamente Bildu. Es terrible", ha manifestado.

En este contexto, se ha referido a su hijo Mikel Iturgaiz, acusado y amenazado en fiestas de Algorta, en Getxo, para señalar que él "está bien", pero "quiere vivir en normalidad como cualquier chaval" en Euskadi, "poder moverse, respirar y vivir".

"Aquí hay muchos 'Mikel Iturgaiz', como cuando se amenaza y agrede a ertzainas, a constitucionalistas, a chavales en la universidad por defender la Constitución o por estar en las Nuevas Generaciones del Partido Popular, o se intenta agredir a sedes de partidos políticos, como PNV o PSE-EE. Todo esto está ocurriendo en esta tierra y todavía tenemos un grave problema de convivencia", ha subrayado.

Por ello, ha considerado que EH Bildu "tiene que romper con todo ese mundo proetarra, que le ata las manos". "Sigue sin condenar y justificando lo injustificable", ha reiterado.

También ha considerado que está "muy mal" que Vox "justifique el franquismo", pero ha recordado que no hay "ningún juez que haya dicho que sea ilegítima" esta formación, frente a lo que ha ocurrido con EH Bildu.

"Cuando han pasado cosas contra el PP o con hijos de gente del PP, Vox ha venido rápidamente a condenarlo y a dar toda su solidaridad. Bildu al revés, ha hecho lo contrario, decir encima que somos provocadores por vivir y por respirar aquí. Eso es lo que está en el fondo: quiere que nos vayamos", ha remarcado, para destacar los jóvenes vascos "que, desgraciadamente, tienen inoculado el odio".