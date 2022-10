Iturgaiz critica que Sánchez "rompa España y enfrente a españoles" con la cesión de las selecciones deportivas a PNV

Afirma que "es un verdadero desastre" y pide que se pronuncie el Consejo Superior de Deporte, "que está muy callado"

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "romper España y enfrentar a los españoles" con "la cesión al PNV" de las selecciones deportivas de pelota y surf, después de haber "concedido los presos a Bildu y los indultos a los catalanes".

Iturgaiz se ha referido, de esta manera, al acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el PNV para el reconocimiento de las selecciones vascas de pelota o surf a través de una enmienda de los jeltzales a la Ley del Deporte.

En una entrevista concedida a Antena3, recogida por Europa Press, el líder de los populares vascos ha considerado que "es una reivindicación del PNV, pero también es un grave error" de la formación jeltzale y, "sobre todo, del que se lo ha concedido" porque "el benefactor de todo esto tiene nombre y apellido, Pedro Sánchez".

A su juicio, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, con Sánchez a la cabeza, va a "enfrentar una vez más a los españoles". "Van a enfrentar a los vascos contra navarros, riojanos, castellanos, andaluces o asturianos. Eso, sin duda alguna, es un verdadero desastre para España", ha remarcado.

El líder de los populares vascos ha recordado que "ahora tienen que ser las federaciones internacionales y nacionales las que den el visto bueno, y tiene que hablar el Consejo Superior de Deporte, que está muy callado".

"UNA ESPITA"

"Pero aquí el problema no es quién tiene que hacer, sino que esto no se debería haber producido, no tenía que haber llegado este momento, porque lo que estamos viendo es que se abre una espita, con el surf y la pelota, pero lo que pretende el PNV y van a pretender otros partidos políticos, como los de Cataluña --porque estos polvos traerán esos lodos-- es que otros deportes, como el fútbol, baloncesto, balonmano, etc, tengan también su selección oficial autonómica y rompan con la selección nacional", ha manifestado.

Carlos Iturgaiz ha indicado que "el problema es político, es el de la concesión". "Estamos viendo cuál es la política de Pedro Sánchez, de cesión a todo lo que le piden los separatistas. A Bildu le ha dado presos, a ERC le ha dado los indultos y ahora al PNV le da las selecciones oficiales. Es decir, constantemente es el benefactor de las pretensiones separatistas", ha subrayado.

REFORMA DE LA SEDICIÓN

Para el líder del PP en Euskadi, de esta forma, solo se "enfrenta, divide y rompe con España". También ha mostrado su rechazo a la reforma del delito de sedición que se plantea el Gobierno. "Es un paso más. Hace todo lo posible para dar todo a los nacionalistas y los separatistas en este país", ha insistido.

En su opinión, se ha concedido a EH Bildu "el tema de los criminales de ETA, en Cataluña se dio en su momento el tema del indulto y el próximo paso es el asunto de la sedición". "Estamos ante un presidente del Gobierno sin escrúpulos porque, con tal de seguir montado en el Falcon, con tal de seguir estando en Moncloa, cede absolutamente todo lo que tenga que ceder a las pretensiones de los separatistas", ha añadido.

En este sentido, ha advertido de que los nacionalistas, cuando apoyan los Presupuestos Generales del Estado, "no están pensando en el bien de España, sino en ellos mismos, en qué le puedan sacar a Sánchez para romper, para dividir, para enfrentar y para que le vaya peor a España".

"Ahora quiere separar las selecciones autonómicas de España para regocijo de los separatistas. Cuanto peor España, mejor para los nacionalistas", ha apuntado.

Preguntado por si el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, habló de este tema con el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, en su reunión de este pasado miércoles en Madrid, Iturgaiz ha respondido que lo desconoce porque ambos líderes políticos mantuvieron una conversación privada. En todo caso, ha recordado que este viernes Feijóo estará en Vitoria y tendrá oportunidad de referirse al encuentro.