Iturgaiz dice que optar o no a su reelección es un tema "zanjado" hasta que se convoque el Congreso

BILBAO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha afirmado, ante la posibilidad de volver a presentarse o no a la presidencia del partido, que es un tema "zanjado" hasta que la formación "no diga cuándo es su Congreso". En todo caso, ha asegurado que "el objetivo no es ganar Congresos, es ganar elecciones y tener mejores resultados".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha recordado que llegó de nuevo a la presidencia del PP vasco en un momento "muy difícil" porque "no es lo normal" que se "cambie de candidato" a lehendakari "a semanas" de las elecciones autonómicas (aunque finalmente se retrasaron por la pandemia).

Por su parte, ha asegurado que se "jacta" de haber podido "unir y fortalecer" al PP vasco, que es en este momento "un partido estable, unido y que sabe que lo más importante es solucionar los problemas reales de los ciudadanos vascos", que "no se levantan pensando quién va a ser el presidente del PP vasco", sino si "van a poder seguir pudiendo ir a trabajar o les bajan los impuestos....".

"Eso es lo que estamos haciendo desde el PP vasco y allá donde gobernamos. Bajar impuestos, dar más ayudas a las familias.... El objetivo no es ganar Congresos, es ganar elecciones y subir y tener mejores resultados y que el PP vasco pueda poner su grano de arena para que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente de España", ha insistido.

Preguntado si este será su último mandato, ha subrayado que "eso lo decidirán los afiliados del PP vasco" y, en todo caso, la decisión de presentarse o no es un tema "zanjado por respeto a los afiliados hasta que el PP vasco no diga cuándo es su Congreso".

"Y a trabajar para que lo ciudadanos vascos puedan salir de esta crisis en la que nos han metido los socialistas y Podemos con el apoyo del PNV, que sigue siendo la respiración artificial de Sánchez", ha concluido.