IU avisa de que Marruecos "sube la apuesta" en la crisis de Ceuta y pone en "peligro" la soberanía

Archivo - El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, flanqueado porr la responsable de Organización, Eva García Sempere; el y el portavoz de IU, Enrique Santiago. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU), el diputado andaluz Antonio Maíllo, ha alertado de los movimientos de Marruecos en la crisis que se originó con la entrada masiva de migrantes a finales de julio y ha avisado de que ahora "sube la apuesta" y está poniendo "en peligro" la soberanía de España.

En un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social 'X', Maíllo recuerda que en la entrada masiva de migrantes hubo "más de un centenar de víctimas inocentes provocadas por la pasividad del régimen marroquí".

"Y ahora la dictadura sube la apuesta, mantiene la amenaza y reclama Ceuta y Melilla --apunta--. ¿Alguien duda todavía de dónde está el peligro para nuestra soberanía?".

ATACA A ESPAÑA MIENTRAS COBRA DE LA UE

También el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha criticado a Marruecos por "utilizar a migrantes y refugiados para atacar a España, mientras cobra de la UE". "Nos amenaza por ser un Estado de derecho que respeta los derechos humanos de las personas, lo que no hacen ellos", ha comentado en la citada red social ante las declaraciones del ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, amenazando con suspender el tratado de extradición bilateral.

Según el también portavoz de Sumar de Justicia e Interior en la Cámara Baja, la actuación de Marruecos en esta crisis debería llevar a la Unión Europea a "acabar con la política de externalizar fronteras".