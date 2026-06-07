IU exige a Sánchez explicaciones "claras y convincentes" por la corrupción: "O espabilan o les espabilamos"

Imagen del coordinador federal de IU y diputado electo de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Antonio Maíllo, en una atención a medios en la que ha actualizado la posición de Por Andalucía frente a la constitución del Parlamento andaluz. A 5 de junio - María José López - Europa Press

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha exigido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicaciones "claras y convincentes" por los casos de corrupción que afectan al PSOE y le ha reclamado que asuma su responsabilidad por haber elegido a dos secretarios de Organización cuyas prácticas ha calificado de "rechazables".

"El PSOE tiene un problema con la corrupción. Si tuviera la casa limpia no habría base para esa estrategia de derribo. Sánchez tiene que dar explicaciones claras y convincentes y asumir la responsabilidad de haber elegido a dos responsables de Organización con prácticas rechazables y absolutamente desaconsejable", ha señalado Maíllo durante la presentación de su informe político ante la Coordinadora Federal de IU.

El portavoz de IU ha pedido al PSOE "espabilar" y ha reclamado a Sánchez conocer qué hacía "un expresidente del Gobierno dedicándose a promover el negocio de sus hijas con recepción de facturas de comisionistas amigos suyos". "O espabilan en el PSOE o les espabilamos por el bien del país", ha remarcado.

En este sentido, Maíllo ha insistido en que las explicaciones no son suficientes si no van acompañadas de medidas concretas. "Pedro Sánchez tiene que hacer algo más, que es lo que tiene que hacer un Gobierno, hablar con leyes", ha señalado, para lamentar que un año después sigan pendientes de aplicación 35 medidas de regeneración democrática planteadas para combatir la corrupción.

"Nuestra organización es incompatible con la corrupción y, ante la parálisis del PSOE, tenemos que dejar una cosa muy clara. Si Moncloa sigue con sus decisiones unilaterales sin tener en cuenta la otra parte del Gobierno, nos sentimos liberados de estas", ha advertido.

Por otro lado, ha valorado como una "noticia positiva" el anuncio de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, aunque ha advertido de que no deben servir para tapar la "parálisis" del PSOE ante los casos de corrupción y ha insistido en la necesidad de recuperar la iniciativa política desde el Gobierno. "Todo Gobierno que se precie debe presentar presupuestos, pero no queremos que sea un conejo en la chistera para desviar la parálisis del PSOE en sus corruptelas", ha insistido.

Asimismo, ha acusado a la derecha y la extrema derecha de mostrar "sin pudor" sus intenciones políticas y ha atribuido esta actitud al temor del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante el juicio del caso Kitchen y a la posibilidad de no lograr una victoria electoral.

"Vivimos momentos cruciales también en nuestro país. La derecha y la extrema derecha exhiben sus intenciones sin pudor. ¿Y por qué ahora y de forma tan grosera? Primero porque Feijóo tiene miedo ante el juicio del caso Kitchen y a no ganar las elecciones", ha dicho.

En esta línea, ha sostenido que Vox pretende aprovechar la coyuntura para entrar "con lanzallamas" en las instituciones y ha criticado las reuniones mantenidas por dirigentes del PP y Vox con el embajador de Estados Unidos en España. A su juicio, esas reuniones forman parte de una estrategia de desestabilización impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que, según ha dicho, no se limitaría al Reino Unido o México, sino que también tendría repercusión en España.

CRÍTICAS A EEUU, LA OTAN Y EL REARME

En el ámbito internacional, Maíllo ha cargado contra la política exterior de Estados Unidos e Israel, a quienes ha acusado de promover la guerra y la injerencia internacional.

"Hemos visto cómo Estados Unidos e Israel promueven la guerra y la injerencia como política exterior, masacrando a los pueblos de Palestina, Líbano o Irán, interviniendo en Venezuela o ahora con la amenaza sobre Cuba, o en Colombia y su proceso electoral. Arrasan con la esperanza de construir un periodo de paz mundial", ha lamentado.

También ha alertado de la evolución de la guerra en Ucrania y de los riesgos de una extensión del conflicto en Europa. En este contexto, ha reiterado el rechazo de IU al rearme militar y al fortalecimiento de los intereses de la OTAN y del complejo militar-industrial.