IU ve la visita del Papa como un impulso a la paz y pide una respuesta más firme ante la pederastia en la Iglesia

El candidato de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ofrece una rueda de prensa sobre asuntos de actualidad en el patio de prensa del Parlamento Andaluz. A 27 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Antonio Maíllo, ha pedido este miércoles - Joaquín Corchero - Europa Press

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha asegurado que la visita del Papa León XIV a España es un "buen recordatorio" de la posición en favor de la paz, así como su posición favorable a la dignidad de las personas migrantes, y ha pedido una respuesta "más firme" ante la pederastia en la Iglesia.

"La visita del Papa León XIV a España es un buen recordatorio de la posición en favor de la paz y su confrontación con Trump y su guerra, así como su posición favorable a la dignidad de las personas migrantes. Damos la bienvenida desde el respeto a lo que representa para la comunidad católica española sin menoscabo de nuestra reivindicación de un Estado aconfesional", ha señalado Maíllo durante la presentación de su informe político ante la Coordinadora Federal de IU.

No obstante, ha subrayado que esa acogida no modifica las posiciones históricas de su formación en defensa de la laicidad en la educación privada, ya que considera que "está muy condicionada por la Iglesia Católica", y de la necesidad de una "respuesta más firme a los escándalos de la pederastia o las inmatriculaciones".