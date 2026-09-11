IU llama a movilizarse a los afectados por la decisión del TS sobre la 'ley de nietos' y recurrir al Constitucional

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo. Archivo. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

IU llama a la movilización de la ciudadanía española en el extranjero contra el "atropello democrático" que supone, a su juicio, la decisión del Tribunal Supremo (TS) de suspender cautelarmente el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada 'ley de nietos'.

En un comunicado de la sección de IU en el exterior, instan a las personas afectadas, al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía a interponer un recurso de amparo contra esta resolución de medidas cautelares.

Para la sección de IU en el exterior, esta decisión es "inédita" y resulta "difícil exagerar la gravedad" de la misma al vulnerar uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía, como es el de voto.

IU critica que el alto tribunal "aprovecha motivos espurios e interesados para cercenar derechos" y advierte que no se puede aludir a un supuesto "peligro real" de afectación al censo electoral "sin más pruebas".

"En ningún momento se argumenta, siquiera hipotéticamente, de qué forma se estarían usando esas inscripciones para afectar a las elecciones en una determinada dirección", ahonda para insistir que sugerir una supuesta manipulación electoral es "una afirmación muy grave que requiere indicios claros".

Por tanto, la sección exterior de IU sostiene que la credibilidad del Tribunal Supremo queda "dañada" y contrapone que la participación en el exterior en las elecciones es muy baja, rondando el 10% y que sus votos nunca han pasado de representar más de un 1,5% del total. "Su influencia en los resultados suele ser nula", ha apostillado.

En consecuencia, alerta que este auto no quiere "corregir una supuesta irregularidad legal, sino sembrar dudas infundadas sobre el proceso electoral en el exterior", recalcando que la ciudadanía fuera del país ya "está harta de ser considerada sólo como objeto de teorías conspirativas".