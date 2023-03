IU reafirma que Sumar no debe ser una "suma de partidos" pero explica que no es incompatible con fórmulas de coalición

Desliza que asistirá al acto de cierre que organiza Díaz porque están implicados en el proyecto y no valora la posición de Podemos



MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz federal de IU, Sira Rego, ha reiterado que el proyecto de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no debe ser una mera "suma de partidos" y especifica que eso no es incompatible con la fórmula de coalición, que no ven como un "problema" pero que se deberá tratar en una fase ulterior para armar una candidatura de unidad.

También ha deslizado que su formación va a estar presente en el acto que organiza para el cierre del proceso de escucha de Sumar, donde cargos del espacio confederal prevén que haga oficial el anuncio de su candidatura, y no valora la posición de Podemos de condicionar su presencia a cerrar ya un pacto para las elecciones generales.

En rueda de prensa telemática, Rego ha puesto énfasis en el criterio expresado previamente por el titular de Consumo, Alberto Díaz, relativo a que el proyecto de Díaz no debe reducirse a una alianza de partidos, para ahondar en que el planteamiento de IU es que también debe integrar a colectivos y personas progresistas, pero que no militan ahora en formaciones políticas.

DÍAZ ES CAPAZ DE ENSANCHAR EL ESPACIO ACTUAL DE UP

La dirigente de IU ha mostrado su apoyo a Sumar y a la vicepresidenta segunda, para loar que concibe un proyecto "amplio" que "pone el acento" en la participación de la gente. Por tanto, en esta fase de consulta con la sociedad civil el protagonismo debe recaer en la ciudadanía.

Por tanto, Rego no ve ahora mismo que el método de la coalición para las alianzas sea un "problema" sino todo lo contrario, al recalcar que ahora se está en una fase "política", donde toca "pensar bien" las propuestas y dialogar de cara a fomentar un frente amplio. Por tanto, ha señalado que la presencia de la sociedad civil y alianzas de partidos con esa fórmula jurídica es algo complementario.

Y es que ha destacado que Sumar es la continuación del trabajo ya desplegado por Unidas Podemos pero que aspira también a ampliar ese espacio, por lo que como Garzón ha llamado a todas las fuerzas diversas de la izquierda a cerrar las "heridas" pasadas y construir el futuro juntos, pues los retos del país lo requieren.

Además, la dirigente de IU ha desgranado que una candidatura conjunta es clave para reeditar gobiernos progresistas, frente a la alternativa del eje que compondrían PP y Vox.

SUMAR ES UN PROCESO "ABIERTO, PERMEABLE Y AMABLE"

Rego ha proseguido con su respaldo al proyecto de Díaz, con un proceso que debe ser "abierto", "permeable" y "amable" para la sociedad civil, donde están también los partidos.

Por tanto, ha calificado de "buena noticia" que Sumar esté concluyendo esta fase "exitosa" del proceso de escucha y fije primavera para seguir avanzando en una plataforma que genera "mucha ilusión".

A su vez, ha reivindicado la implicación de IU con Sumar, mediante participación de parte de sus bases en los debates programáticos y la asistencia de cargos a la gira territorial desplegada por Díaz.

Por tanto y de cara al futuro evento que celebrará en Madrid, ha asegurado que su formación seguirá en la misma línea de cara a próximas citas y que su "militancia de oro" se volcará en potenciar la confluencia bajo el paraguas que brinda Sumar.