IU urge al PSOE una respuesta "contundente" ante la corrupción y el machismo: El Gobierno no consiste en "aguantar"

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha reclamado al PSOE a desplegar de inmediato respuestas "contundentes y claras" ante los casos de presunta corrupción y machismo que salpican al entorno de los socialistas, advirtiendo de que el Gobierno no consiste en "aguantar".

"La fortaleza de un Gobierno no se mide en aguantar, sino en cumplir con los acuerdos, con la agenda social y con la gente. Avanzar en derechos y actuar sin ambigüedades contra la corrupción y el machismo", ha demandado en la red social 'X'.

Por tanto, ha recalcado que en el seno del Ejecutivo se tienen que dar "respuestas contundentes, claras y certeras" ante estas lacras, y "hacerlo ya".

Este viernes los partidos de Sumar que forman parte del Ejecutivo (Movimiento Sumar, IU, Comunes y Más Madrid) han mantenido este mismo viernes un encuentro ordinario para analizar la situación política, que coincide con la crisis generada por estos escándalos y coordinar una respuesta conjunta.

En dicho foro, fuentes del socio minoritario de la coalición exponen que IU ha trasladado que deben acometerse cambios profundos en el Ejecutivo y la exigencia al PSOE de que investigue de forma proactiva hasta donde llegan los casos de presunta corrupción y machismo en sus filas, como expuso públicamente su portavoz parlamentario Enrique Santiago.

Por su parte y en una entrevista en 'La Sexta', la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reclamado al presidente, Pedro Sánchez, que acometa un "cambio profundo en el Gobierno" y que actúe ya con medidas anticorrupción, dado que el Ejecutivo "así no puede seguir".

En este sentido, ha llamado a poner fin a los casos de machismo, ha pedido que Sánchez comparezca para dar explicaciones sobre las informaciones de presuntas irregularidades que salpican al entorno del PSOE y una auditoría inmediata de la gestión en la SEPI, ante la detención de su expresidente Vicente Fernández.