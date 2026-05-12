IU ve "parcialidad dañina" de Exteriores sobre el Sáhara y pregunta cuántas veces condenó los ataques de Marruecos

Pancarta de IU y el PSOE a favor del Sáhara libre de Marruecos. - IU

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los diputados de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, miembros del grupo parlamentario de Sumar, han registrado una iniciativa acusando al Ministerio de Asuntos Exteriores de "parcialidad dañina y dolorosa" en relación con el Sáhara Occidental, remarcando que se ha apresurado a condenar un ataque con drones en territorio marroquí y en cambio no consta que hiciera lo mismo cuando ocurrió en zonas saharauis.

Esta preguntas parlamentarias llegan después de que el departamento dirigido por José Manuel Albares condenara públicamente, a través de la red social X, el impacto de tres proyectiles en las afueras de la ciudad de Esmara, en el norte del territorio del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, sin víctimas mortales y reivindicado por el Ejército de Liberación Popular Saharaui.

IU recuerda en su escrito que desde el 13 de noviembre de 2020, cuando Marruecos rompió el alto el fuego firmado con el Frente Polisario en 1991 y se decretó el estado de guerra, el régimen alauí "ha cometido numerosas atrocidades en las zonas ocupadas mediante asesinatos a civiles y con el uso de drones de procedencia israelí contra la población no combatiente".

Según la formación que lidera Antonio Maíllo, que cuenta con una ministra en el Gobierno de coalición con el PSOE, esos ataques marroquíes en su gran mayoría no han recibido condena por parte de Exteriores, lo que a su juicio "revela una parcialidad dolorosa y dañina para el bienestar y futuro de la población saharaui y el único representante legítimo de sus intereses, el Frente Polisario".

INTERÉS POR LA COLABORACIÓN MILITAR ENTRE MARRUECOS E ISRAEL

En la batería de preguntas, los diputados de IU piden saber en cuántas ocasiones ha condenado los ataques de Marruecos contra población civil saharaui o aquellos en los que el régimen marroquí ha empleado drones de procedencia israelí en ese territorio.

También preguntan qué opinión le merece al Ministerio la colaboración militar entre Marruecos e Israel, "país sobre el que mantiene un embargo de armas y que condena frecuentemente", y reclaman que Exteriores aclare "qué justifica" una "diferente posición sobre hechos similares" según que los ataques a la población civil los perpetre Israel o Marruecos.

La iniciativa sostiene que, tras analizar la sucesión de agresiones, "se observa claramente que Marruecos ha extendido el espacio geográfico operacional de sus drones militares con objetivos más allá de los militares". Para IU, estos ataques constituyen "una abierta violación" de Derechos Humanos básicos y de la Carta de las Naciones Unidas.

La formación considera esta circunstancia "más grave aún" al recordar que España sigue siendo, a ojos del Derecho internacional, la potencia administradora del Sáhara Occidental, y menciona que el Capítulo XI de la Carta de Naciones Unidas define los Territorios No Autónomos como aquellos cuyos pueblos no han alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, entre los que figura el Sáhara Occidental.

COHERENCIA CON LA POSICIÓN CRITICA CON ISRAEL

Por último, IU pregunta si, "en coherencia con sus declaraciones sobre el genocidio perpetrado por Israel", España está también con la Carta de Naciones Unidas respecto a las "violaciones" de esta por parte de Marruecos y, en caso afirmativo, qué acciones tomará contra Marruecos por sus "repetidas infracciones" contra el Derecho internacional.

También vuelve a plantear cuándo apoyará el Gobierno la convocatoria de un referéndum sobre la autodeterminación del Sáhara conforme al censo de la ONU.