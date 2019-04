Jané evita vincular su salida del Govern con el 1-O pero vio posible que se virara hacia la unilateralidad

Publicado 23/04/2019 14:44:44 CET

Un mosso dice, sobre el 20-S, que la salida de la secretaria judicial por la puerta de la Consejería era viable

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exconsejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Jordi Jané, ha reconocido aunque muy tímidamente durante su declaración ante la sala que juzga el 'procés' independentista en el Tribunal Supremo que una de las circunstancias que motivaron su salida del Govern presidido por Carles Puigdemont en julio de 2017 fue la posibilidad de que "en el futuro pudiera no darse un consenso de acuerdo", respecto a la consecución de una solución pactada al conflicto político en Cataluña.

Jané, que ha contestado de forma algo escurridiza al abogado Juan Cremades, que representa a la acusación popular ejercida por Vox, ha dado un rotundo "no" a la pregunta directa de si su cese el 14 de julio de 2017 tuvo algo que ver con la celebración del referéndum independentista.

No obstante, seguidamente ha añadido que "hubo un cúmulo de circunstancias" entre las que ha citado la enorme entrega que exigía el cargo, la celebración el 10 de julio de la Junta de Seguridad en Cataluña -un empeño personal que dio por cumplido- y la dimisión del consejero Jordi Baiget, que "abrió una posibilidad de cambio en el Gobierno".

Hasta ese momento, según ha explicado Jané, siempre se defendió en el seno del Govern "la vía del acuerdo para encontrar una solución pactada", a lo que se une que él, personalmente, siembre había defendido, y lo sigue haciendo, "la necesidad del diálogo y el acuerdo para encontrar soluciones".

Ante la insistencia del letrado de Vox, el exconsejero ha subrayado: "No hubo cambio de criterio" ese verano en el Govern de Cataluña, "hubo la salida de un consejero, la sensación de que podía producirse cambio de Gobierno y consideré oportuno plantear mi voluntad de no continuar en el mismo".

EL PAPEL DE LOS MOSSOS

Preguntado si hasta la fecha de su dimisión se había planteado qué papel podrían a jugar los Mossos d'Esquadra en un hipotético referéndum de independencia, Janet ha incidido en que durante su mandato en Interior el papel de los agentes autonómicos siempre ha sido el mismo: cumplir la ley y hacerla cumplir siempre y preservar la seguridad de la ciudadanía.

"¿Trasladó esta idea al resto del Gobierno?", ha insistido el abogado Cremades, a lo que Jané ha manifestado que en todo momento tanto el president Carles Puigdemont como el vicepresident Oriol Junqueras -para quien se piden 25 años de cárcel en este procedimiento- "siempre respetaron que el cuerpo de Mossos está para cumplir la ley y hacerla cumplir".

En su turno, el fiscal Jaime Moreno se ha interesado por conocer si Jané fue cesado o dimitió, a lo que el exmandatario ha respondido que el cese fue por su decisión de "no continuar". "Si se da una situación de no acuerdo, habiendo cumplido mis objetivos yo defendía no continuar", ha insistido el testigo, para añadir que siempre pensó que se llegaría a algún tipo de solución acordada con el Estado "aunque hubiera un cambio de calendario o de formas".

Especialmente incisiva ha sido la abogada del Estado, Rosa María Seoane, que ha cuestionado al testigo sobre si consideraba que la presentación de la pregunta y fecha para el referéndum el 9 de junio, o la del borrador de la Ley de Referéndum del 4 de julio hacían albergar expectativas de una solución pactada. Jané le ha respondido que "a veces se hacen presentaciones sin valor jurídico en el marco de una búsqueda de futuros acuerdos".

También ha reconocido a preguntas de la representante de los Servicios Jurídicos del Estado que no es habitual que desde la dirección de los Mossos se le comunicaran órdenes judiciales y cómo se iba a proceder, porque en este caso la dependencia funcional de los agentes es respecto de los jueces, tribunales y el Ministerio Fiscal.

Durante el turno de las defensas, el abogado Javier Melero, que defiende al sucesor de Jané en el cargo, Joaquim Forn, se ha interesado por el expediente de compra de armas largas que realizó la Generalitat en octubre de 2016, bajo el mandato del testigo. Jané le ha respondido que desde el Ministerio del Interior se informó favorablemente a su petición y que estas armas son necesarias para la lucha antiterrorista, como ocurrió en el caso del ataque islamista en Cambrils (Tarragona).

Por su parte, Marchena ha calificado de improcedentes otras preguntas del abogado referidas a si Jané conocía a qué corriente ideológica pertenecía Forn dentro de Convergencia.

"Eso es una pregunta 'per saltum' otra por favor", le ha señalado el magistrado, que también ha cortado el segundo intento del letrado para formular la misma cuestión con otro enunciado. "¿Tampoco cuela?", ha espetado el abogado, pasando a renunciar definitivamente a la cuestión.

PATIO DIVIDIDO POR UN MURO"

El último testigo de la mañana de este martes ha sido un intendente de los Mossos d'Esquadra que ayudó a salir por la azotea a la letrada de la Administración de Justicia que participó en el registro de la Consejería de Economía de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017.

El testigo ha descrito esta zona colindante con el teatro Coliseum de Barcelona como un "patio dividido por un muro". Según ha indicado, la salida por la puerta principal "era totalmente viable" si el pasillo de voluntarios de la ANC era reforzado por la Brigada Móvil de los Mossos (Brimo), lo cual llevaba un tiempo para su preparación.

Por ello, ha añadido que la opción de salir por la segunda planta de la Consejería era más "inmediata" y así se lo indicaron a la propia secretaria judicial, con la que habló directamente el intendente tras recibir la orden del mayor de la policía catalana, Josep Lluís Trapero.

Sobre las reuniones que se mantuvieron ese día con los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, ha explicado que se les indicó la necesidad de que desconvocase la concentración y ha subrayado que "colaboraron en todo lo posible". No obstante, ha apuntado que en esos días "había una carga emocional elevadísima en todos los concentrados" y que por tanto entendía que era "muy difícil" que 40.000 personas "siguieran las indicaciones de estas dos personas que se dirigían a ellos".