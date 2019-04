La JEC deja que Junqueras participe por internet desde la cárcel en un debate de la agencia catalana

Actualizado 16/04/2019 23:59:27 CET

Aprobado con dos votos particulares sobre su participación en los debates desde prisión en radio y televisión y otro en la ANC

La Junta Electoral Central (JEC) ha autorizado que el cabeza de lista de ERC a las elecciones generales del 28 de abril, Oriol Junqueras, participe desde la cárcel vía Internet en un debate organizado por la Agencia Catalana de Noticias (ACN), pero deniega el permiso para otros de radio y televisión que requerirían un despliegue técnico que "afectaría gravemente al funcionamiento" de la prisión.

En un escrito recogido por Europa Press, ERC pidió que Junqueras pudiera estar presente en una entrevista en el programa 'Els matins' de TV3 del 18 de abril, en un debate de la agencia ACN el 19 de abril; en otro de TV3 el día 24 y uno en Catalunya Ràdio el 25.

En su resolución, y atendiendo a los informes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, la JEC rechaza autorizar el despliegue técnico necesario para que Junqueras pueda participar desde la cárcel de Soto del Real, ya que ello trastocaría el régimen interno de la prisión.

PRISIONES LO DESACONSEJABA

"Los informes ponen de relieve la incompatibilidad de las solicitudes con diferentes circunstancias operativas y funcionales que rodean la situación de prisión provisional: el horario de las entrevistas y debates; la imposibilidad de disponer de la única sala de videoconferencia operativa en el centro, la reserva de las salas a previstas a conexiones telefónicas a comunicaciones ya programadas de internos y el hecho de que Junqueras esos días esté convocado en el juicio del Supremo", detalla.

No obstante, no ve inconveniente en que se permita que el dirigente de ERC pueda participar por vía telemática en el debate de la citada agencia catalana de noticias, programada para el día 19, que es festivo y no hay juicio, y que no exigiría el mismo despliegue.

En ese sentido, el organismo supervisor de los comicios comunica a Instituciones Penitenciarias que deberá "arbitrar las medidas oportunas para que pueda tener lugar la participación telemática del candidato" en ese debate del viernes por la mañana.

VOTOS PARTICULARES

La resolución de la JEC ha sido aprobada con dos votos particulares, del presidente del organismo y de la vocal Inés Olaizola, relativos a la participación de Junqueras en los debates en radio y televisión que requerirían un despliegue técnico para los días 18, 24 y 25, así como otro del vocal

Respecto a la asistencia en el programa 'Els matins' de TV3 del 18 de abril, en otro de TV3 el día 24 y uno en Catalunya Ràdio el 25, tanto el presidente como la vocal consideran que los informes de Instituciones Penitenciarias no justifican suficientemente los inconvenientes para la vida de la prisión.

En este sentido, han explicado que la discrepancia reside en que la "limitación al ejercicio de un derecho fundamental" como el que creen que afecta en este caso a Junqueras "debe fundarse en razones que hayan sido expuestas de manera tan detallada y precisa que de ellas resulte, sin asomo de duda, la incompatibilidad de lo pretendido con el régimen de funcionamiento de dicho centro penintenciario".

Así, defienden que las razones esgrimidas por Instituciones Penintenciarias no cumplen el requisito "con ese detalle y precisión" que ellos entienden que es "exigible" por falta de "concreción" en aspectos como el tiempo de duración, incompatibilidad con horarios del centro, ubicación donde realizar o compatibilidad con el desarrollo del juicio sobre el 'procés' en el Tribunal Supremo.

DEBATE EN LA ACN

Por su parte, el vocal Antonio Jesús Fonseca-Herrero también ha emitido un voto particular relativo a la presencia de Junqueras en el debate en la ACN el día 19 al entender que la presencia del exvicepresidente de la Generalitat "no es indispensable" para su celebración y cuestionar la naturaleza misma del debate.

En su resolución, ha recordado así que "no se tiene constancia documental alguna ni de su alcance, duración y formato". "Es decir, no se conoce su verdadera naturaleza ni si se trata de un debate público, y menos aún, dónde se celebrará y si lo será en un medio de comunicación público o privado. Y, es más, no se conoce quién o quiénes serán las demás fuerzas participantes", ha explicado.

También ha alegado que ha sido solicitada por una coalición electoral y, en este sentido, no queda afectada "mínimamente" por el hecho de que no intervenga Junqueras "pues ello no es indispensable para la celebración" del mismo.