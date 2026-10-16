La JEC recalca a PP y Vox que la transparencia del voto por correo está regulada en la ley y rechaza medidas extra

Archivo - Una caja con votos por correo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha recordado a PP y Vox que la transparencia del voto por correo, tanto de los residentes en España como en el extranjero, está regulada en la ley y por eso ha rechazado la introducción de las medidas extraordinarias para reforzar la "custodia" de estos sufragios que plantaron los 'populares' y también las que reclamaron los de Santiago Abascal en el caso del voto de los registrados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

En sus resoluciones ante estas peticiones, a las que ha tenido acceso Europa Press, el organismo arbitral recuerda también a estos dos partidos que la Administración electoral "debe aplicar los procedimientos dispuestos en la legislación electoral en tanto no sean modificados por el legislador" y les anima a cambiar la ley si consideran que hay que reforzar algún extremo del procedimiento electoral.

"Tratándose de un partido político con representación parlamentaria parece más lógico que se utilice esta vía antes que la del traslado al Gobierno y a las Cortes Generales del criterio de la Junta Electoral Central al respecto", argumenta la JEC.

Además, el 'árbitro' de las elecciones explica a PP y Vox que las juntas electorales únicamente pueden actuar si se le trasladan "denuncias sobre hechos o indicios concretos de irregularidad" como se ha hecho en el pasado, cuando se tomaron las medidas oportunas ante los hechos denunciados.

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