Jiménez-Becerril dice que se traslada a asesinos de su hermano por el apoyo de Bildu a PGE: "No se debe caer tan bajo"

Pide explicaciones a Marlarka por estos acercamientos porque son etarras que ni han perdido perdón ni han colaborado con la Justicia

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP por Sevilla Teresa Jiménez-Becerril ha vinculado este miércoles el traslado de los asesinos de su hermano a cárceles próximas al País Vasco con el apoyo de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). A su entender, se trata de "presos por presupuestos".

"Es un cambalache que pagamos todos los españoles. No se debe caer tan bajo", ha declarado a Europa Press Jiménez-Becerril, después de conocer que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha acercado a cárceles más próximas al País Vasco a otros cinco presos de ETA, entre ellos a dos condenados por el asesinato en Sevilla de su hermano, el concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y de su mujer Ascensión García.

Además, ha calificado de "gravísimo" que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, celebre públicamente el apoyo de Bildu a los Presupuestos y diga que se integrará en la "dirección del Estado". "¿Duerme usted tranquilo señor Sánchez con un terrorista en

la dirección del Estado? La mayoría de los españoles no", ha espetado al jefe del Ejecutivo.

PIDE EXPLICACIONES A MARLASKA

Jiménez-Becerril ha pedido explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quién, a su juicio, está "acabando de facto con la dispersión" de presos de ETA. "No hay que acercarles. No les debemos nada", ha enfatizado, para añadir que el Gobierno "no puede tomar el pelo" a los españoles porque detrás de esos traslados hay "una voluntad política".

Además, la diputada del PP --que se ha quejado que nadie la haya llamado para informarle del acercamiento-- ha señalado a Europa Press que con esta "carrera desbocada" de traslados el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos busca "agradar" tanto a Bildu como al PNV.

"Señor Marlaska puede usted explicarle a mi familia y a todos los españoles ¿Por qué acaba de acercar a los terroristas que mataron a mi hermano y a su mujer? Díganoslo mirándonos a la cara. ¿Por qué? ¿Que les debe este Gobierno? Ah, ¡Que necesitan los 5 votos de Bildu para sacar el Presupuesto! ¡Canallas!", ha exclamado la diputada del PP en su cuenta de Twitter.

Jiménez-Becerril ha recordado que hace unos días ella misma pidió explicaciones al Gobierno en el Congreso por este asunto coincidiendo con la comparecencia del director de Policía, Francisco Pardo Piqueras, al que preguntó qué le parece que estos PGE "salgan adelante pagando favores a los nacionalistas y los herederos de ETA". "Qué caros nos va a salir a las víctimas y a todos los españoles el apoyo de Bildu a los Presupuestos", exclamó.