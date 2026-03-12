Juan Bravo acusa al Gobierno de ir "tarde" con las medidas antiinflacción: los precios han subido un 43% desde 2018

Archivo - El vicesecretario del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ofrece una rueda de prensa, en la sede del PP, a 30 de enero de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - David de Haro - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, ha acusado hoy al Gobierno de ir ya tarde con las medidas antiinfacción y ha recordado que desde que Pedro Sánchez está en La Moncloa los precios han subido un 43 por ciento. Además, ha precisado que el PP siempre estará dispuesto a acciones o reuniones con el Ejecutivo que favorezcan la vida de los españoles, pero no "para blanquear al Gobierno", no para "ese juego" porque para eso "tiene a sus socios".

Bravo ha señalado que su partido no se ha negado a reunirse con el Gobierno para analizar medidas contra la inflacción derivada de la ofensiva estadounidense e israelí en Irán y ha asegurado que "si es para hablar de los españoles" el PP siempre está ahí.

Pero considera que el Gobierno va "tarde" para implementar medidas que alivien el incremento de los precios de la energía que acaba afectando a la cesta de la compra. Así lo ha afirmado durante una entrevista en 'Espejo Público' de 'Antena 3', recogida por Europa Press.

"Desde que está en Moncloa, los precios de la cesta de la compra se han incrementado un 43%", ha reprochado Bravo y ha pedido al presidente Pedro Sánchez que baje el IVA de los alimentos.

El 'popular' ha argumentado que se alzará el precio de los alimentos debido al encarecimiento del petróleo y ha propuesto establecer un "IVA cero para determinados productos básicos" y bajar este impuesto en los productos que componen la cesta de la compra.

Bravo también ha reclamado la reducción de IVA energético y la deflación de IRPF, vinculado a la evolución del IPC y al recibido de la luz.

"Tenemos que ayudar a las personas que tienen rentas más bajas porque son los que dedican más parte de sus ingresos a la alimentación", ha declarado.

El dirigente 'popular' ha detallado que su partido ha realizado "un plan integral ante la emergencia energética" para amortiguar al subida de los precios y "favorecer" a las familias y a las empresas. "Lo que requiere el momento actual es una respuesta integral", ha aseverado.

Además, ha recriminado a Sánchez tener tiempo para "hablar del odio con 'H'" y no para dar "respuestas a los españoles ni a las empresas ante la crisis energética", y ha asegurado que las medidas del PP beneficiarían "directamente" a 16 millones de personas.