De Juana.- Presidente de Murcia dice que la justicia "imperó por encima de cualquier color político"

Actualizado 26/01/2007 16:53:38 CET

ARCHENA (MURCIA), 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, consideró hoy que la justicia "imperó muy por encima de cualquier color político", en relación a la decisión que ayer adoptó el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de acordar mantener la prisión para el etarra Iñaki de Juana Chaos.

Al respecto, Valcárcel, quien hizo estas declaraciones en Archena durante la entrega a jóvenes de ocho viviendas de promoción pública, dijo creer que "es una ventana que abre y oxigena una España en la que, lamentablemente, son ya demasiadas las casualidades que se están produciendo", y advirtió que es ahí donde hay un "cierto déficit democrático".

Se trata de un "déficit" que, a su juicio, ocurre "cuando no hay libertad, por ejemplo, en hablar en castellano, porque te ves perseguido en una región como en Cataluña; y cuando no hay libertad para poder sentirse español y expresarse en español en una región como la vasca". Apuntó, como consecuencia, que "lo peor de todo es que, a veces, se alimenta del propio Estado español".

No obstante, trasladó su deseo de no opinar acerca de lo que puede ocurrir dentro de la justicia, aunque "entiendo que hay un concepto de libertad que cada uno expresa libremente pero, a veces, esto no ocurre lamentablemente en la medida en que debiera de ocurrir y entonces, se toman posiciones políticas".

Y es que, a juicio del presidente del Gobierno murciano, "la justicia debe ser ciega en el sentido de que no puede estar basculando hacia uno u otro lado".