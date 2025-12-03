El juez de la AN devuelve el pasaporte al hijo de Villarejo pero le obliga a comunicar si sale de España

Archivo - El comisario jubilado José Manuel Villarejo a su llegada a un juicio en la sede de la Audiencia Nacional, a 18 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional (AN) que instruye el 'caso Tándem' ha decidido devolver el pasaporte al hijo del comisario jubilado José Manuel Villarejo, aunque le ha obligado a comunicar "cualquier salida" del país.

Así lo establece el juez Antonio Piña en un auto, recogido por Europa Press, en el que acepta la petición de José Manuel Villarejo Gil, hijo del comisario jubilado y a quien avisa de que si incumple lo acordado, puede decretar su ingreso en prisión.

El juez instructor le levanta la prohibición de salida del territorio nacional y también la obligación de comparecer el primer día de cada mes.

"En todo caso, se le impone la obligación de comunicar cualquier salida del territorio nacional y presentación 'apud acta' en los tres días hábiles siguientes al regreso", precisa.

CUMPLIMIENTO "PLENO"

Para modificar las medidas cautelares, el juez tiene en cuenta que, desde que las tuvo en vigor, "el investigado ha dado muestras de su acatamiento y cumplimiento, de modo pleno".

"Hace más de seis años que lleva cumpliendo el régimen establecido, lo que constituye un poderoso indicio de que no se va a evadir a la acción de la justicia", añade.

Eso sí, el juez le advierte de que "el incumplimiento injustificado" de las medidas que le aplica ahora "conllevaría una reevaluación de su situación personal". "Con lo que, en dicho escenario, sería dable que se acordase su ingreso en prisión, por lo que no cabe inferir que exista una relajación del estatus procesal del investigado en este proceso", apostilla.

El hijo de Villarejo estuvo acusado en el juicio de la Audiencia Nacional por las piezas 'Iron', 'Land' y 'Pintor', si bien resultó absuelto.