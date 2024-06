Un juez archiva un pleito entre empresas de turismo espacial al no ver indicios de revelación de secretos

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Instrucción Número 11 de Madrid ha archivado el pleito por el que tomó declaración a dos directivos de empresas de turismo espacial por presunta revelación de secretos y corrupción en los negocios al no ver indicios de delito.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Juan Javier Pérez Pérez ha decretado el archivo de la causa al entender que no hay "razones suficientes" para continuar con la investigación toda vez que no ha quedado "indiciariamente justificada" la comisión de delito alguno.

Fue el pasado enero cuando el instructor abrió diligencias a raíz de la querella que el fundador de EOS X Space, Kemel Kharbachi, presentó contra el consejero delegado de Halo Space, Carlos Mira, y la consultora Arthur D. Little por presuntos delitos de revelación de secretos y corrupción en los negocios.

Aunque la querella se dirigía también contra otras personas y empresas, el juez explicó en el auto de admisión a trámite --al que tuvo acceso esta agencia de noticias-- que lo más razonable era que, "antes de dirigir el procedimiento contra todos los querellados", indagara en "el carácter eventualmente ilícito de las operaciones expuestas en la querella" y ofreciera a los querellados "la posibilidad de aportar datos y explicaciones al respecto".

En la querella, a la que también tuvo acceso Europa Press, Kharbachi acusaba a Mira y a la consultora de haberse "apropiado" de su negocio EOS X Space y de haber creado "una empresa para desarrollar el mismo modelo de negocio y objeto social denominada Halo Space". Sostenía que era "una absoluta realidad" que ambos se habían apoderado de información que constituía un "secreto de empresa" porque "no tenían el más mínimo conocimiento de este modelo de negocio" hasta que le conocieron.

TAMPOCO CONSTAN SOBORNOS

En mayo, el juez interrogó al fundador de EOS X Space, al consejero delegado de Halo Space y a un representante legal de la firma internacional de consultoría. Según consta en el auto en el que acuerda el archivo, los querellados negaron los hechos: Carlos Mira y el representante de Arthur D. Little alegaron que el proyecto para el que contrataron con Kharbachi no salió adelante porque este no aportó el dinero que, conforme al contrato, tenía que haber aportado.

Defendieron, además, que la empresa Halo Space --creada posteriormente-- no se aprovechó de ninguna información aportada por Kharbachi aunque se dedique al mismo tipo de negocio. Insistieron en que dicha sociedad competía en el mismo sector conforme a la economía de mercado y libre competencia, utilizando medios y técnicas que no eran de exclusiva invención de Kharbachi, sino que ya existían con anterioridad.

Sobre este extremo, el juez sostiene que "pese a las alegaciones de la querella sobre lo novedoso de las aportaciones de los propios querellantes, no consta, ni se alega siquiera en la querella, que esas técnicas o invenciones estén registradas o protegidas por la normativa sobre propiedad industrial".

El instructor considera que tampoco ha quedado acreditado que se cometiera un delito de corrupción en los negocios. "No consta, ni se alega siquiera en la querella, que los querellados sobornaran a cualquiera de las otras empresas colaboradoras para que abandonasen el proyecto inicial", señala, al tiempo que recuerda que cabe recurso de reforma o de apelación contra su resolución.