El juez de la Audiencia Nacional pide a la UDEF un informe "exhaustivo" sobre la evolución de la propiedad de Plus Ultra

Archivo - Avión de Plus Ultra. - PLUS ULTRA - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha pedido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que realice "un estudio exhaustivo sobre la evolución de la propiedad del capital social" de la aerolínea.

Así lo ha hecho en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el marco de la causa judicial sobre presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros otorgado por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia, en la que el juez sitúa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como líder de una supuesta red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de influir supuestamente en dicha concesión, hechos por los que acordó su imputación.

De esta manera, accede a lo solicitado por la Fiscalía y emplaza a la UDEF "para que realice un estudio exhaustivo sobre la evolución de la propiedad del capital social de la sociedad Plus Ultra".

El escrito del Ministerio Fiscal, al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, pone de manifiesto que Plus Ultra se constituyó en 2011, y que sus socios fundadores fueron Julio Martínez Sola, imputado en la causa, y Fernando González Enfedaque.

Y remarca "la existencia de diversos cambios accionariales, particularmente significativos a partir del año 2017 en que entran en el capital social y en los órganos de gestión personas de origen venezolano".

Desde ese año, añade la fiscal, "la sociedad comenzó a estar controlada por socios que realizan aparentemente aportaciones de capital", como es el caso del empresario Rodolfo Reyes, que se encuentra en busca y captura, entre otros.

"El acceso del capital venezolano a la sociedad española Plus Ultra se produjo a través de diversas escrituras públicas, cuyo alcance y eventual impacto en la propia consideración de la aerolínea al solicitar la ayuda pública el 1 de septiembre de 2021 debe ser objeto de análisis, resultando por ello de gran trascendencia, a los efectos de la instrucción, conocer la evolución accionarial de la misma", aduce.

Por ello el Ministerio Público interesó que la UDEF realizara "un exhaustivo informe de análisis de la historia registral completa de Plus Ultra desde su constitución hasta la fecha actual, a fin de conocer los cambios accionariales, los desembolsos concretos y efectivos, la evolución de la propiedad y cuantos aspectos relativos a su financiación resulten de interés, atendiendo tanto a las inscripciones registrales como a cuantos documentos permitan determinar los mencionados extremos".