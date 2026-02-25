El juez del 'caso Errejón' pide a Mouliaá que aporte informes médicos y un parte de baja laboral

Archivo - La actriz, Elisa Mouliaá, llega a los Juzgados de Plaza de Castilla para entregar su móvil al juez del ‘caso Errejón’, a 13 de marzo de 2025, en Madrid (España). Elisa Mouliaá entrega su móvil al juez Adolfo Carretero, instructor que investiga a - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

El juez del 'caso Errejón' ha pedido a la actriz Elisa Mouliaá que aporte "copia de los informes médicos y parte médico de baja por incapacidad temporal" a los que aludió en sede judicial.

En una providencia, recogida por Europa Press, el magistrado Adolfo Carretero da un plazo de una audiencia a la representación de la artista para que remita esa documentación.

Esta decisión llega una semana después de que el juez acordase suspender la asistencia prevista de Errejón para recoger el auto de apertura de juicio oral, a la espera de que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre el recurso presentado por la defensa del exdiputado después de mantener Mouliaá su acusación.

Cabe recordar que el magistrado citó a Errejón tras descartar archivar el procedimiento y confirmó que tenía "por no ratificada" la renuncia de Mouliaá, que sigue "ostentando la figura de acusación particular en el presente procedimiento".

Unos días antes, la actriz había comunicado a través de sus redes sociales que retiraba su acusación contra Errejón asegurando que no era "una retractación", sino "un límite", y explicaba que tomaba la decisión porque "ninguna otra víctima ha dado el paso" y se siente "sola sosteniendo todo".

Sin embargo, y después de conocer que la Fiscalía solicitaba la absolución de Errejón en su escrito de conclusiones provisionales, Mouliaá anunció ante los medios de comunicación que volvería a acusar al exdiputado, calificando de "deleznable" la actuación del Ministerio Público.

La Audiencia Provincial de Madrid se reunió por las mismas fechas para deliberar sobre el recurso que presentó Errejón pidiendo archivar la causa. El exdiputado, en concreto, solicitó que se dejase sin efecto la resolución por la que el magistrado le procesó. El tribunal tiene todavía que pronunciarse al respecto.