El juez del 'caso hidrocarburos' no citará a declarar a De Aldama ni a su socio salvo que ellos lo soliciten

Ambos comparecieron ante el juez el pasado mes de octubre tras ser detenidos

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El magistrado de la Audiencia Nacional que investiga a Víctor de Aldama por un presunto fraude en el IVA de los hidrocarburos no citará a sede judicial ni al empresario ni a su socio Claudio Rivas salvo que ellos así lo soliciten, considerando por el momento suficiente la declaración que ambos prestaron al momento de su detención.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el juez Santiago Pedraz descarta por ahora llamar a declarar como investigados a los que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera como "ideólogos" y máximos responsables de la organización criminal que habría defraudado más de 231 millones de euros.

Cabe recordar que tanto De Aldama como Rivas comparecieron ante el instructor el pasado 10 de octubre por espacio de 20 minutos respectivamente. En los vídeos de las declaraciones, recogidas por esta agencia de noticias, De Aldama niega su vinculación con Villafuel, la empresa clave de la trama, así como con algunas sociedades. "Ninguna, cero", respondió sobre su relación con la compañía a preguntas de la Fiscalía.

En un punto determinado, el fiscal le preguntó si utilizó algunas de las sociedades que De Aldama "tiene domiciliadas en Portugal para canalizar parte de los fondos obtenidos por parte de Claudio Rivas de a través del entramado constituido con Villafuel".

"No. Usted me debería preguntar si yo he cobrado en esas empresas, ¿vale? Por las comercializadoras que están en el caso, y que tampoco sabemos por qué están en secreto su mayoría. Yo sí he cobrado en esa empresa, y he pagado mis impuestos y tengo un contrato de intermediación y tengo unas facturas. Y he pagado mis impuestos correspondientes a esas facturas", aclaró De Aldama.

Rivas, por su parte, negó de plano cualquier tipo de vinculación con Villafuel y las sociedades vinculadas a la trama. Preguntado por los 13.000 euros que le fueron incautados en una mochila en su domicilio, aclaró ante el juez que era el dinero de "una montería" a la que iba a acudir en enero y que tenía que sufragar.

RONDA DE CITACIONES

Este mismo jueves, el instructor acordó hasta 17 declaraciones que se celebrarán entre los próximos meses de marzo y abril. Entre las mismas se encuentran las de un socio del empresario, Luis Alberto Escolano, y la de Carmen Pano, la mujer que dijo haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE de Ferraz en octubre de 2020 por orden del propio De Aldama.

En una providencia, recogida por Europa Press, el magistrado acuerda una batería de citaciones que se celebrarán entre marzo y abril. En total, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 escuchará a un total de 17 investigados: 16 personas físicas y a Villafuel, la empresa clave de la trama.

En concreto, el instructor de la causa tomará declaración a partir de las 10.15 horas del 19 de marzo a Carmen Pano y también a su hija, Leonor González Pano. Ya el 1 de abril, a la misma hora, el juez interrogará también como investigados a Luis Alberto Escolano y también a Carlos Castillo.

Cabe destacar que todos ellos fueron detenidos el pasado 16 de diciembre como responsables de un delito de pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostiene en un informe del pasado diciembre que la organización criminal habría cometido un fraude inicialmente cuantificado de 231.727.536,51 euros entre 2021 y 2024.

La ronda de declaraciones arrancará el próximo 5 de marzo con Francisco Javier Cillán y Pedro Antonio Marín. El primero fue jefe de operaciones de Villafuel y, según consta en el sumario de la causa, conocedor del sector de los hidrocarburos, así como máximo responsable de la coordinación administrativa y comercial y tributaria de la estructura empresarial, habiendo sido señalado como cerebro de la operativa.