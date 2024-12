El juez del 'caso Koldo' acuerda que sea el PP el que represente a las acusaciones populares

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo' ha acordado este lunes unificar la representación y defensa de las acusaciones populares en la presente causa bajo la dirección del abogado del Partido Popular.

En un auto, recogido por Europa Press, el magistrado Ismael Moreno decide dejar en manos de los 'populares' la dirección letrada por ser la primera acusación personada en esta causa, donde indaga en supuestas adjudicaciones irregulares para la compra de material sanitario.

"Sin la unificación acordada sería notoria la quiebra del derecho a no padecer dilaciones indebidas como consecuencia de la pluralidad de partes personadas si éstas actuasen separadamente y no bajo una misma defensa y representación, no precisándose para ello una absoluta identidad de las posiciones jurídicas de las acusaciones populares, bastando una similitud o convergencia de intereses", argumenta el instructor.

En su resolución, el magistrado asegura que concurren los requisitos necesarios para adoptar esta decisión. "Un solo procedimiento, varios acusadores ejerciendo la acusación popular, coincidencia de intereses (procesales), así como la valoración del órgano judicial ponderando el derecho de defensa", apunta.

Es por eso, añade, que "debe acordarse la unificación de las acusaciones populares en una única representación legal y una única dirección letrada, en el convencimiento de que con la medida acordada no se causan perjuicios a los derechos de defensa y de asistencia letrada, y cuya finalidad que no es otra que asegurar el buen orden del proceso y evitar el riesgo de dilaciones indebidas".

El juez Moreno toma esta decisión tras haber oído a las partes y "en ausencia de acuerdo entre las mismas acerca de las personas en las que deberá recaer dicha representación y defensa común". "Habrá de ser el más objetivo criterio de la prioridad en la personación en la causa el que dirima la diferencia, --criterio al que ha venido acudiendo en casos análogos precedentes el Tribunal Supremo--, correspondiendo en este caso al Partido Popular", concluye.

Cabe recordar que el PP también está a cargo de las acusaciones populares en la parte del 'caso Koldo' que instruye el Tribunal Supremo. De hecho, el letrado 'popular' fue el único que pudo acudir a los interrogatorios al exministro José Luis Ábalos o al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.