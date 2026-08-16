El juez del 'caso Leire Díez' cita este martes al exjefe de gabinete de Sánchez para el clonado de su móvil

Archivo - El consejero de la sociedad española de participaciones industriales (SEPI) y expresidente de Correos y telégrafos, Juan Manuel Serrano. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' ha citado el próximo martes a las 10.00 horas a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para proceder al clonado de su teléfono móvil.

Inicialmente, este trámite había sido agendado para el 5 de agosto, pero el instructor de la causa, Santiago Pedraz, accedió a la petición de la defensa de Serrano, que había solicitado el aplazamiento de la comparecencia.

Pedraz imputó a Serrano en la causa judicial abierta por el 'caso Leire Díez', que indaga, por un lado, en la existencia de una presunta red dirigida a amañar contratos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y, por otro, en una presunta trama con el objetivo de obstaculizar procesos judiciales que afecten al PSOE y al Gobierno.

En ambas ramas del caso, el instructor sitúa como líder al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, mientras que atribuye a Leire Díez la coordinación de las presuntas tramas.

PARTICIPACIÓN "PREEMINENTE" EN LA PRESUNTA TRAMA

Con esta diligencia, el magistrado quiere verificar el clonado llevado a cabo por agentes de la Guardia Civil, que ya intervinieron su teléfono con carácter previo.

Pedraz acordó el acceso, volcado y análisis en sede policial del móvil de Serrano, indicando que "la apertura de sus dispositivos, la clonación íntegra y la salvaguarda de su contenido se realizará con las condiciones técnicas necesarias para asegurar la autenticidad e integridad de los datos y las garantías de su preservación".

El instructor imputó a Serrano después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le atribuyera una "participación preeminente" en las dos ramas del caso.

En un informe, los investigadores detallaron que el "posicionamiento" de Leire Díez como directora de Relaciones Institucionales y Filatelia en Correos habría sido abordado entre el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández --también imputado-- y el propio Serrano.

"LO QUE HABLAMOS DE LEIRE, ¿PODRÍAMOS PONERLO EN MARCHA?"

La UCO lo infiere a partir de una conversación entre ambos en mayo de 2021. "Lo que hablamos de Leire, ¿podríamos ponerlo ya en marcha?", preguntó Fernández a Serrano.

Seguidamente, el expresidente de la SEPI añadió: "Había pensado que, puesto que tras la reorganización, Tote se encarga de los temas institucionales en los territorios, podría asignársele que trabajara ella con él. ¿Te parece bien?". Serrano respondió: "Ok, vamos hablando".

Los agentes también incorporaron un mensaje de Leire Díez a Vicente Fernández en el que la exmilitante le preguntó si le "ha respondido Juanma".

"Sí, me ha puesto 'ok, vamos hablando'. No te preocupes que lo tuyo sale", respondió este, siempre según el informe.

Según la investigación, Díez se concertó con Serrano para "ayudar" a Sánchez tras su periodo de reflexión por la imputación de su esposa y perseguir a "la gente mala". Los mensajes entre ellos sugieren una colaboración "estrecha", de acuerdo a la versión ofrecida por los agentes.