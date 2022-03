El juez de 'Dina' rechaza la petición de Vox de imputar a Iglesias: "Únicamente se sustenta en sospechas"

El ex vicepresidente del Gobierno y ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias (Imagen de archivo)

El ex vicepresidente del Gobierno y ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias (Imagen de archivo) - Secundino Pérez - Europa Press

Escuchará esta semana a Bousselham y el ex DAO Eugenio Pino para poner fin a esta línea de investigación

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rechazado el recurso presentado por Vox, donde solicitaba reabrir la investigación sobre el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la ex asesora de Podemos Dina Bousselham desde que le robaron el móvil hasta que parte de la información que guardaba apareció publicada, para imputar al antiguo líder 'morado' Pablo Iglesias, por considerar que esta petición "únicamente se sustenta en sospechas".

Vox, que ejerce la acusación popular, pretendía revertir el auto del pasado 27 de enero, donde el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 dio por finalizada la investigación de esta pieza separada de 'Tándem' después de recibir un informe de la Policía Científica que determinaba que era imposible establecer quién fue la última persona que accedió a la mini SD y cómo acabó inservible.

El partido de Santiago Abascal, según recuerda el magistrado, argumentaba que "no se han llevado a cabo todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos", reclamando en concreto la citación de Iglesias como imputado.

Sin embargo, García Castellón desestima las pretensiones de Vox indicando que, puesto que el informe policial ha resuelto que "no era posible determinar la producción de los daños en la tarjeta del teléfono, ni concretar su autoría", "no se dan los presupuestos necesarios para atribuir tales hechos al señor Iglesias".

Además, recrimina a Vox que en su recurso "no se especifica cuáles son los indicios de los que se deriva la necesidad de practicar dicha diligencia de investigación, por lo que únicamente se sustenta en sospechas".

"La parte recurrente no detalla qué elementos delictivos se atribuyen a Pablo Iglesias, más allá de que estuvo en contacto con la tarjeta", subraya el instructor, en un auto del pasado 2 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press.

INSTRUCCIÓN ACABADA

Así, "ante la ausencia de un acervo indiciario suficiente", García Castellón confirma su decisión de concluir la investigación judicial, que llegó a su fin el pasado 29 de enero.

No obstante, recuerda que quedan por practicar las últimas diligencias encargadas, por mandato de la Sala de lo Penal, antes de dar por finiquitada la fase instrucción.

Se trata de las declaraciones como testigos de la propia Bousselham, su pareja cuando ocurrieron los hechos y el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino, así como de los peritos que firmaron el citado informe policial.

En el mismo auto, el juez contesta a la petición realizada por Iglesias y su ex asesora para que Vox fuera expulsado del caso, señalando que "no procede" porque ha cumplido los requisitos legales para actuar en ejercicio de la acción popular. "No se aprecia que haya operado ningún tipo de fraude de ley", recalca.

EL ORIGEN DE 'DINA'

Los hechos investigados se remontan a noviembre de 2015, cuando a la pareja de Bousselham le robaron el abrigo mientras estaban en el IKEA de Alcorcón con el teléfono móvil de ella dentro.

Justo dos años más tarde de ese robo, en noviembre de 2017, aparecieron en el domicilio de Villarejo un disco duro y dos memorias USB en los que se almacenaban unas carpetas denominadas 'DINA 2' y 'DINA 3', que contenían archivos procedentes de la mini SD del móvil sustraído a Bousselham.

En 2019, se creó una pieza separada dentro de la macrocausa sobre Villarejo ('Tándem') para indagar en este suceso. En 2020, García Castellón procesó al comisario y a dos periodistas por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

Asimismo, elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo (TS) para investigar a Iglesias --aforado en ese momento-- por descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito, pero el TS lo rechazó y le encomendó seguir indagando.

El juez esgrimió entonces que la "única explicación posible" para los daños sufridos por la mini SD es que se provocaran cuando estaba en poder del ex dirigente 'morado', a quien llegó, tras pasar de mano en mano, y meses después de recibirla se la devolvió a su legítima dueña.

RECURSOS DE BOUSSELHAM E IGLESIAS

El magistrado aún debe responder a los recursos formulados por Iglesias y Bousselham pidiendo igualmente que siga investigando pero para averiguar si el robo del teléfono móvil fue un "encargo" al comisario José Manuel Villarejo al estilo de 'Kitchen'.

Bousselham apuntó que podría tratarse de un encargo realizado "por miembros del Gobierno o del Ministerio del Interior, o de la DAO (...) con el objeto de perjudicar al señor Iglesias".

En este contexto, el antiguo líder de Podemos señaló como clave la declaración de Pino, ya que entiende que podría arrojar luz sobre si existió o no "una investigación policial regular o irregular" en torno a la tarjeta telefónica de Bousselham.