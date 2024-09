El juez Peinado exigió que fuera Gómez quien dijera "directa y personalmente" que no declararía

"No está claro qué es lo que se está investigando", alegó su defensa



El juez Juan Carlos Peinado exigió a la defensa de Begoña Gómez que fuera la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la que "directa y personalmente" dijera que se acogía a su derecho a no declarar en la comparecencia del pasado 19 de julio cuando su abogado, Antonio Camacho, estaba exponiendo las razones por las que había aconsejado a su cliente guardar silencio.

"Esa manifestación tiene que hacerla directa y personalmente la propia investigada", dijo el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, según el audio al que ha tenido acceso Europa Press.

El instructor reaccionó así después de que fuera Camacho quien le indicase que Gómez no declararía al considerar que "este procedimiento carece de objeto".

"Es evidente que mi cliente no quiere esconderse ni tampoco quiere evitar las explicaciones pero esta defensa le ha recomendado que no declare porque consideramos que en este procedimiento, hasta que se resuelva por la Audiencia (Provincial de Madrid) la determinación del objeto, no está claro qué es lo que se está investigando", explicó el letrado.

Tras las indicaciones de Peinado, Camacho intentó volver a tomar la palabra pero el magistrado le cortó. "Señor letrado, yo creo que lo que usted ha dicho le ha sido escuchado por este instructor, y le vuelvo a decir que quien tiene que manifestar expresamente su deseo de acogerse a su derecho constitucional es la persona que ha comparecido en calidad de investigada", insistió.

"Estoy de acuerdo con usted, señoría", replicó Camacho, por lo que Peinado se dirigió ya a Gómez: "Señora, ¿usted va a acogerse a su derecho a no declarar?". "No voy a declarar", contestó ella, zanjando así la diligencia.

La esposa de Pedro Sánchez estaba citada a declarar como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el marco de una causa que tiene su origen en una denuncia de Manos Limpias.

La citación se acordó después de que el 5 de julio el juez decidiera suspender la comparecencia de ese día porque Gómez aseguró que desconocía los hechos que se le imputaban y su defensa avisó de que una de las querellas, la de 'Hazte Oír', no le había sido notificada.