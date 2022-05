El juez pide opinión a Anticorrupción antes de pronunciarse sobre la petición del PSOE para reabrir 'Kitchen'

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón ha pedido opinión a la Fiscalía Anticorrupción antes de responder a la solicitud formulada por el PSOE para que retome la investigación sobre el presunto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas en la 'Operación Kitchen' a raíz de las últimas revelaciones sobre las conversaciones entre el comisario jubilado José Manuel Villarejo y la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ordena que se dé traslado de la petición socialista al Ministerio Fiscal "para que con su conocimiento manifieste lo que a su derecho convenga". "Una vez recibido se acordará lo que proceda", indica el magistrado.

La acusación popular que ejerce el PSOE alegó en su escrito que "resulta no ya aconsejable sino absolutamente preciso" reabrir una instrucción que acabó el pasado 29 de julio, dados "los nuevos datos hechos públicos y desconocidos hasta la fecha".

El PSOE se refería así a los audios publicados por 'El País', en los que Cospedal pedía a Villarejo, en una conversación de enero de 2013, "parar" el asunto de "la libretita" de Bárcenas, expresando su preocupación por que los papeles del ex tesorero estuvieran en poder de periodistas.

Para la acusación socialista, las grabaciones publicadas ponen de manifiesto la participación de la ex dirigente 'popular' en 'Kitchen', por lo que entiende que, "si los indicios no eran suficientes", ahora "se abre la posibilidad (...) de investigar los audios, comprobar su veracidad y, en función de lo que se descubra, procesar o limpiar el nombre de la señora Cospedal, pues los audios no la dejan precisamente en buena situación ni ante la ley ni ante la opinión pública".

Insistía asimismo en que no es posible limitar la 'Operación Kitchen' al Ministerio de Interior, como ha establecido la investigación judicial, sosteniendo que este asunto, "cual mancha de aceite, se extiende al Partido Popular en la persona de su secretaria general, salvo que ulteriores investigaciones pongan de manifiesto que el interés de Cospedal era puramente personal, pues constaba al menos entre los receptores de sobresueldos".

Cospedal estuvo imputada unos dos meses porque entonces el instructor estimaba que ella y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, podrían haber tenido una intervención directa en la captación de Sergio Ríos, antiguo chófer de los Bárcenas, como espía de la 'Kitchen', pero al finalizar las pesquisas dejó a ambos fuera de la causa al considerar que no había indicios suficientes en su contra.

A pesar de las últimas revelaciones sobre las conversaciones entre el comisario y Cospedal, la Audiencia Nacional no ve de momento sustento suficiente para retomar la investigación sobre esta pieza separada número 7 del 'caso Villarejo', de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

EL CIERRE DE 'KITCHEN'

El pasado 20 de abril, la Sala de lo Penal respaldó la decisión de García Castellón de dar por finalizada la investigación de 'Kitchen' al rechazar todas las peticiones, incluidas las del PSOE y la Fiscalía Anticorrupción, para que el instructor profundizara en las pesquisas con el objetivo de determinar si la orden de espiar al ex tesorero partió del entonces ministro de Interior Jorge Fernández Díaz o llegó desde más arriba.

Los magistrados confirmaron de esta forma el auto donde el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 concluyó que el supuesto espionaje a Bárcenas y su entorno, que se habría puesto en marcha entre 2013 y 2015 desde el Ministerio de Interior para robarle la información sensible que pudiera tener sobre el PP y sus dirigentes, existió y tuvo éxito.

Procesó por ello a once personas, situando a Fernández Díaz como el máximo responsable de 'Kitchen'. También están procesados el ex secretario de Estado Francisco Martínez; el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino; Villarejo y los también ex mandos policiales Enrique García Castaño, Marcelino Martín Blas, Andrés Gómez Gordo, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano; y Ríos.