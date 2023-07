La juez pone la lupa en las gestiones de 'Tito Berni' para abrir la puerta de la Zona Especial Canaria a empresarios

Ante el "enfado" de un empresario decepcionado con la trama, el 'mediador' avisó de que lo tenía "todo guardadito"



MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La juez que investiga el 'caso Mediador' ha reclamado al presidente del consorcio de la Zona Especial Canaria (ZEC) que entregue a la Policía "todos los trámites" que asesorías del ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni', realizaron y las solicitudes y expedientes relacionados con más de una decena de empresas, al sospechar que era una de las "principales coartadas" de la presunta trama para conseguir "beneficios o pagos de comisiones".

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, reclama los trámites realizados por la Asesoría Tetir --de Fuentes Curbelo--, así como por otra "asesoría fiscal y contable" que lleva su nombre y por él mismo, además de por Antonio Navarro Tacoronte, el 'mediador', y empresarios vinculados a la trama.

Y respecto a las empresas, pide las solicitudes o expedientes que consten entre 2020 y 2023 de un total de once compañías cuyos nombres aparecen vinculados en las pesquisas judiciales a personas imputadas, como los empresarios Raúl Gómez Rojo o José Suárez Esteve, al que apodaron 'El Drones' porque se dedicaba a la venta de estos aparatos.

La instructora explica en la resolución que el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía le solicitó estas diligencias al concluir en un informe que 'Tito Berni', cuando era diputado, se aprovechaba "de la importancia de su cargo y de la intermediación de Navarro Tacoronte para conseguir clientes para la Asesoría Tetir, de la que es administrador solidario".

La Policía apuntó a dos vías y finalidades para captar esta "clientela". La primera, "la gestión del trámite de la creación de una empresa nueva en la ZEC para aquellos empresarios que quieren extender sus negocios en las islas, teniendo así acceso a las subvenciones del Gobierno de Canarias, y ello con la confianza y credibilidad que confiere que lo tramite un diputado del Congreso".

La segunda, "el trámite de solicitud de subvenciones o el asesoramiento fiscal y contable propiamente dicho, sobre todo a las ganaderías y queserías, con la seguridad que genera lo que realice el ex director de Ganadería del Gobierno de Canarias y actual diputado".

No obstante, la Policía mencionó también "los ánimos de los ganaderos y queseros de agradar a Juan Bernardo Fuentes Curbelo y de que se les pueda favorecer en algún respecto".

25.000 EUROS POR EL "TRÁMITE"

La juez lo acuerda indicando que parte de la investigación versa sobre "la captación de empresarios para la constitución de empresas aprovechando los beneficios que reporta la zona ZEC y de los que se ocuparía el ex diputado a través de sus Asesoría Tetir a cambio de un beneficio económico".

La instructora detalla que "cobraría 25.000 euros por dicho trámite en su gestoría, además de facilitar y gestionar por sus relaciones y contactos la posibilidad de efectuar contratos y proyectos con estos y otros empresarios en Canarias, dada su relevante posición política".

Respecto al dinero cobrado, el auto refleja que en febrero de 2021 "el mediador le pide al líder de la rama criminal que realice una proforma de 32.000 euros por el trámite de constitución". Tras ello, el empresario que "va a estar al frente" envió a Navarro Tacoronte otros cinco nombres para la creación de otra compañía, nombres que figuran entre los investigados ahora por Lorenzo-Cárceres.

La magistrada indica que "la práctica de trámites dirigidos a la consecución de beneficios fiscales mediante la constitución de entidades o inclusión de entidades mercantiles en la ZEC era una de las principales coartadas empleadas por los investigados, especialmente Navarro Tacoronte en su función de 'mediador', para la consecución de beneficios o pagos de comisiones".

"Todos estos trámites se materializaban o al menos se pretendían materializar a través de las asesorías referidas y por las personas mencionadas", sostiene, enfatizando que "al amparo de tales pretensiones Navarro Tacoronte obtuvo numerosos ingresos que se hacían por distintos empresarios, y que pretendían enmascarar o disfrazar con la justificación de la tramitación del permiso oportuno para actuar en la ZEC".

"YO NO QUIERO NINGUNA GUERRA"

En concreto, la juez expone que "se ha visto a lo largo de la investigación cómo, efectivamente, Fuentes Curbelo había iniciado trámites para la creación de empresas ZEC para al menos dos empresarios, como es el caso de José Suárez Esteve o Raúl Gómez Rojo".

Sobre Suárez Esteve, manifiesta que, "además de existir varias conversaciones que hacen referencia al trámite de la filial Asesoramiento y Servicio de Drones SL, una de las transferencias efectuadas por el empresario a la trama tiene como concepto el domicilio social y fiscal de la Asesoría Tetir". Se trata de un ingreso de 6.000 euros hecho el 9 de enero de 2021 que recibió dos días después Rubén Fuentes Pérez, "mula financiera" del 'mediador'.

Sin embargo, también da cuenta de una conversación telefónica de mayo de 2021 entre Fuentes Curbelo y Navarro Tacoronte en la que hablan del "enfado de Suárez Esteve a raíz de que sus pretensiones con la trama criminal no se habían cumplido".

"Yo no quiero guerra ninguna", le dice Navarro Tacoronte a Fuentes Curbelo en dicha conversación, que aparece reproducida en la resolución judicial. "Tú ya me conoces, sabes que soy un mentiroso y un loco, pero jamás pondré en peligro, ni a usted, ni voy a nombrar a nadie por teléfono, pero tú me estás entendiendo. A mí familia no me la toca nadie, ¿vale?", llega a decir el 'mediador', que añade: "Aquí el Navarro loco lo tiene todo guardadito, que yo no quito nada".

'Tito Berni' le responde que está "tranquilo". "Si a mí, yo lo único que tengo con este hombre es si le hago la empresa en la zona ZEC o no le hago la empresa en la zona ZEC, punto pelota. Yo no tengo más nada", afirma, para rematar: "Si quiere que le presente el informe al Consejo Rector para que vaya al pleno de la zona ZEC, se lo presento. Que no quiere que se lo presente, pues no se lo presento, y ya está".