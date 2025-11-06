La juez sienta en el banquillo a un teniente general de la Guardia Civil y a un empresario por el 'caso cuarteles'

Archivo - Puerta de entrada de la Sede General de los Juzgados en Plaza de Castilla - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La juez del denominado 'caso cuarteles' ha enviado a juicio al teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava y al empresario Ángel Ramón Tejera de León, alias 'Mon', por un presunto delito de cohecho.

Así lo acuerda la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid, María Isabel Durantez, en un auto --al que ha tenido acceso Europa Press-- donde señala que deberá juzgarse por un tribunal del jurado en la Audiencia Provincial de Madrid.

La Fiscalía pide un año de cárcel para ambos por la presunta adjudicación irregular de obras de reforma en varios cuarteles de la Guardia Civil en toda España a este empresario canario a cambio de dinero, viajes o entradas para ir a la final de la Champions.

El Ministerio Público destacó en su escrito de acusación que las obras, destinadas a solucionar problemas de humedad en las fachadas de varios cuarteles, se ejecutaron de forma "inadecuada".

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))