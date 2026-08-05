El juez vuelve a rechazar que testifique el ex 'número dos' de Cerdán y un exdirector de comunicación de PSOE

Archivo - El Secretario Adjunto de Organización del PSOE, diputado y exalcalde de Bedmar y Garcíez (Jaén), Juan Francisco Serrano Martínez, comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (Es - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El juez Arturo Zamarriego, que instruye la primera causa contra la exmilitante socialista Leire Díez en un juzgado de Madrid, ha vuelto a rechazar la declaración como testigos del diputado socialista Juan Francisco Serrano, ex 'número dos' de Santos Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE, así como del que fuera director de comunicación socialista Ion Antolín.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, Zamarriego confirma su rechazo a una serie de diligencias solicitadas por Leire Díez, entre las que se encontraban, además de las testificales de Serrano y Antolín, una serie de requerimientos a Correos y Enusa, entidades públicas en las que trabajó la exmilitante, y Zaño Sociedad, consultora del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, quien está investigado en el 'caso Leire' de la Audiencia Nacional.

Estas acciones fueron rechazadas en un primer momento por el magistrado, una decisión que fue recurrida por Díez con carácter posterior. Ahora, el instructor confirma su rechazo al desestimar el recurso interpuesto por la exmilitante socialista.

El juez de Instruccion considera que las testificales de Serrano y Antolín "no contribuirán a un mayor esclarecimiento de los hechos investigados" y, de hecho, serán "perjudiciales a los fines de este proceso en el momento con arreglo a lo expuesto anteriormente".

Todo ello se enmarca en la primera causa abierta contra Leire Díez, en la que Zamarriego investiga presuntas maniobras que habría llevado a cabo ella, en colaboración con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, también imputados, contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fiscales y jueces.

EN LA AUDIENCIA NACIONAL NO ESTÁN INVESTIGADOS

Los nombres de Serrano y Antolín han aparecido en algunos de los informes que la Guardia Civil ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno que habría estado dirigida por Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez. Ni Serrano ni Antolín están investigados en el seno de la misma.

En cuanto a Serrano, la UCO señaló que Leire Díez habría intentado conseguir un puesto de trabajo para una mujer que denunció al fiscal José Grinda, y que para ello "se habría servido" supuestamente de Serrano. Grinda era uno de los objetivos de la trama, según los investigadores.

Por su parte, la Fiscalía subraya que el PSOE habría pagado al medio Crónica Libre, portal web vinculado a Leire Díez, otros 20.000 euros por una "publicidad contratada que se refería a las elecciones europeas" de la formación y que "se libró, según se deriva de los datos recogidos en el atestado, por Ion Antolín", por entonces director de comunicación de partido, "a petición de Leire".