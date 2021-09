Junqueras ayudará a que la Mesa "no descarrile" pero avisa, tendrá que dar frutos que para él son referéndum y amnistía

Evita responder directamente a Puigdemont, pero pide que no se pongan "palos en las ruedas" por intereses electorales

El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha asegurado hoy que para él la "mejor alternativa" es la Mesa de Diálogo que se ha abierto entre el Gobierno y el Ejecutivo catalán y se ha comprometido a ayudar para que ésta "no descarrille". Eso sí, ha avisado de que para que esto no suceda, la negociación tendrá que dar frutos que, en su opinión, son el "referéndum y la amnistía".

El expreso condenado por el 'procés' ha eludido responder directamente a las afirmaciones de Carles Puigdemont --quien ha advertido de que el Gobierno español solo negocia con ERC porque le da apoyo parlamentario--, pero sí ha pedido trabajar para que "la mesa funcione" y para resolver las cosas a través del diálogo.

En este contexto, ha insistido en declaraciones a Tele 5 recogidas por Europa Press, en la necesidad de intentar "llegar a acuerdos" y "no poner palos en las ruedas de la negociación" porque, en su opinión, no existe otra alternativa a una "negociación fructífera". Las otras vías, ha advertido, solo sirven para "retroalimentar" situaciones que "tampoco son deseables".

Y abundando en esta idea, ha advertido de que quien pone palos en las ruedas no piensa en el interés general, sino en el "interés particular", es decir, que no piensa en el interés de la sociedad, sino "en sus intereses como partido político y los resultados electorales que pueda llegar a tener".

Por su parte, ha dicho que a él le corresponde ayudar para que la Mesa de Diálogo "no descarrile" y para que eso no ocurra, ésta "tendrá que dar frutos, ser efectiva, y servir para algo".

Y en su opinión, la mesa "será fructífera, dará resultados y será útil en la medida en la que ponga un acuerdo en manos de los ciudadanos y que sea el conjunto de la ciudadanía la que pueda votar este acuerdo". Es decir, que los frutos de la mesa pasan por un "referéndum" y la "amnistía", que en opinión de Junqueras "no sirve para nada mas que para la satisfacción de los instintos de las personas más apasionadas".

Pero Junqueras no ha querido incidir más en la decisión de Junts de enviar a la Mesa a personas que no forman parte del Govern, se ha limitado a recordar que tampoco el PP y otros partidos tampoco están en ella porque se trata de una Mesa de Diálogo entre Gobiernos, que representan a las mayorías parlamentarias que los ciudadanos han votado democráticamente.

Pero ha dejado claro que "serán siempre bien recibidos cuando quieran incorporarse a la mesa con sus representantes de Gobierno" y no ha querido responder a las afirmaciones procedentes de Junts de que quien gana con esta mesa es ERC porque ha subido en las encuestas y el Gobierno español porque tendrá presupuestos y porque sin su apoyo se acabaría la Legislatura.

"Es una decisión que les corresponde a ellos, siempre damos la bienvenida a todos los que se quieran sentar a negociar", ha insistido recalcando que "la invitación siempre sigue activa, presente y bien intencionada". "Cuando quieran incorporarse será un placer", ha remachado.

En cuanto al apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado para 2022, ha afirmado que los ciudadanos españoles tienen que saber que si finalmente hay Presupuestos será porque ERC está convencida de que "son buenos" y de que las medidas que incluyen "serán buenas para el conjunto de la ciudadanía". "Por lo tanto, pueden hacernos confianza perfectamente porque es evidente que si no fuera así no podríamos votarlos", ha remachado.

CONDENA ACTOS VANDÁLICOS DE BARCELONA Y DEFIENDE LA SEGURIDAD PÚBLICA

Oriol Junqueras también se ha referido a los actos vandálicos que han tenido lugar en los botellones masivos del pasado fin de semana en Barcelona. Sin embargo, se ha abstenido de responder si la alcaldesa ha perdido el control de la ciudad y se ha limitado a responder que los Mossos de Escuadra "se han movilizado con resultados positivos".

Eso sí, ha defendido la necesidad de que haya una "seguridad pública" para que todos los ciudadanos puedan vivir en un contexto que garantice sus libertades, bienes e intereses. "La alternativa a la seguridad pública acaba siendo la inseguridad para la mayoría y la seguridad privada solo para los que se la pueden pagar", ha añadido.

Por ello, ha defendido desde una "posición progresista" y de "izquierdas" que haya una "seguridad pública efectiva" y ha reclamado que se ponga a disposición de los ciudadanos todos los recursos que para garantizarla, no solo con medidas policiales, sino también con medidas sociales.

"Es evidente que nosotros condenamos y haremos todo lo posible para impedir este tipo de actos vandálicos que perjudican a la mayoría de los ciudadanos", ha remachado.