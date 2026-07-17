Junqueras, elude mostrar sus preferencias ante la final del Mundial: "Seguro que ganará el Barça y no el Real Madrid"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante la celebración de un desayuno informativo en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 17 de julio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha evitado mostrar sus preferencias ante la final del Mundial de fútbol que disputarán este domingo las selecciones de España y Argentina y ha optado por asegurar que "ganará el Barça" y no el Real Madrid.

Al ser preguntado al respecto en un acto de Nueva Economía Fórum, primero se ha referido al Tour de Francia, dando por hecha la victoria del esloveno Tadej Pogacar, del que se declara seguidor. Ya al pasar al fútbol he recordado que es "mucho de (Leo) Messi, (Lamine) Yamal y (Pau) Cubarsí", el primero exjugador culé y los otros dos actuales barcelonistas integrados en el combinado español.

"Soy del Barça, seguro que el Barça ganará el domingo ¿Alguien lo pone en duda? Quien no ganará el domingo es el Real Madrid, que ha tenido que fichar a (Marc) Cucurella porque, si no, no tenía a nadie en el Mundial", ha deslizado.

Además, ha lamentado que lleva tres Mundiales sin poder defender a "La Azzurra" --la selección italiana-- de la que también es seguidor por ser "italianófilo", dado que su lengua educativa es el italiano y se siente muy próximo a esa cultura.