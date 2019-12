Junqueras insiste en que ERC votará 'no' a la investidura de Sánchez si no hay "mesa de negociación entre gobiernos"

Publicado 13/12/2019 0:32:32 CET

"Si el Tribunal Europeo dice que hay inmunidad, seré el candidato si ERC no cambia de opinión", dice

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha insistido en que la formación votará 'no' a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno si previamente no hay un compromiso para la creación de una "mesa de negociación entre gobiernos".

En una entrevista que el diario 'La Razón' publica en su edición de este viernes, el exvicepresidente de la Generalitat explica desde prisión, donde cumple 13 años de cárcel por un delito de sedición, la postura de ERC de cara a la investidura de Sánchez, que necesita la abstención de esta formación para salir elegido presidente.

El líder de ERC se reafirma en que los 13 diputados del partido en el Congreso de los Diputados votarán 'no' si el PSOE no acepta la formación de una mesa de negociación entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña.

Una advertencia que llega tras la tercera reunión de los equipos negociadores de PSOE y ERC, que han constatado avances para encauzar "el conflicto político" en Cataluña. En este marco, Junqueras ha incidido en que la situación en Cataluña es el tema central.

"No estamos negociando una investidura, sino para buscar una solución democrática al conflicto. La pelota está en el tejado del PSOE y las terceras elecciones, también", ha subrayado al líder socialista.

El exvicepresidente de la Generalitat, condena por el Tribunal Supremo en el marco de la causa contra la convocatoria ilegal del referéndum del 1-0, ha reitera su defensa de la autodeterminación y ha dicho no arrepentirse de nada.

"NO CEJAREMOS EN EL EMPEÑO"

"Los que somos independentistas de toda la vida, no cejaremos en el empeño. No me arrepiento de nada. Siempre defenderemos el referéndum y la autodeterminación", ha recalcado en la entrevista a 'La Razón' recogida por Europa Press.

En esta línea, ha incidido en que está dispuesto a ser el candidato de ERC en el caso de que se reconozca su inmunidad como eurodiputado por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).

"Si el Tribunal Europeo dice el día 19 que hay inmunidad entiendo que no hay inhabilitación posible y Oriol Junqueras será el candidato si ERC no cambia de opinión", ha indicado al respecto del pronunciamiento que la Gran Sala del Tribunal con sede en Luxemburgo realizará la próxima semana sobre la cuestión prejudicial remitida por el Tribunal Supremo durante el juicio del 'procés'.