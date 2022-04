Junts se borra de la votación de una ley de igualdad en el Congreso, en protesta por el espionaje

Archivo - La diputada de Junts Per Catalunya, Pilar Calvo.

Archivo - La diputada de Junts Per Catalunya, Pilar Calvo. - EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Junts ha decidido no participar este miércoles en la votación de la Ley de Igualdad de trato y no discriminación, que se va aprobar en la comisión del ramo del Congreso, en protesta por las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que acusa de haber "justificado" el espionaje a políticos independentistas.

Así lo ha anunciado la diputada Pilar Calvo, quien ha aprovechado su intervención para denunciar que el Estado está "atrapado en el alcantarillado de la inteligencia de interior" y que, en contra de lo que propugna la Ley de Igualdad de trato, se está "discriminando" a los "independentistas" y "vulnerando sus derechos" por defender la independencia de Cataluña.

De su lado, la diputada de ERC Pilar Vallugera ha confesado que el cuerpo también le pedía no votar este miércoles, pero que finalmente lo hará a favor porque considera "justa" esta norma. "No se dan cuenta de hasta qué punto conculcan cada día nuestra libertad, pero creo que lo mejor que podemos hacer es lo que voy a hacer yo hoy, trabajar para que las libertades de quienes no son yo sean también respetadas", ha dicho, reclamando "empatía" a todos los presentes.

La ha encontrado en el diputado de Unidas Podemos, Ismael Cortés, quien ha expresado su "solidaridad" con las dos diputadas catalanas y ha defendido la necesidad de que se investigue el asunto del espionaje y se depuren responsabilidad por el mismo.