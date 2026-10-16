Junts carga contra el Gobierno "corrupto hasta la médula" y avisa que Sánchez intentará "absolutamente todo" para seguir

Archivo - El diputado de Junts Josep Maria Cruset a su llegada a una Junta de Portavoces del Congreso - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep María Cruset, ha afirmado este viernes que el Gobierno de coalición ha sido "un fracaso" y ha demostrado estar "corrupto hasta la médula" y ha avisado de que el presidente, Pedro Sánchez, que fue investido con los votos de la formación independentista, es "capaz de absolutamenmte todo" para seguir "un día más" en Moncloa.

Cruset ha lanzado este alegato en la Diputación Permanente del Congreso, en el debate de un decreto ley del Gobierno sobre las ayudas a afectados de la dana de 2024 que causó casi 300 víctimas mortales en Valencia.

"Su Gobierno pasará a los libros de historia como un fracaso, incapaz de sacar adelante sus principales leyes y que ha hecho de la mentira su manera de gobernar", ha proclamado, recordando leyes pendientes como la financiación autonómica o el traspaso del servicio de Cercanías de Cataluña (Rodalies).

LOS VERDADEROS BUITRES ESTÁN EN EL PSOE

El diputado del partido liderado por Carles Puigdemont ha hecho mención igualmente a las investigaciones judiciales sobre el PSOE para concluir que el Gobierno está "corrupto hasta la médula" y tiene decenas der cargos en prisión", y también ha reprochado al Ejecutivo la regularizando de inmigrantes, lo que considera "un efecto de llamadas sin precedentes", y la falta de control de la frontera de Ceuta y Melilla.

Igualmente, ha acusado a los socialistas de ser "los verdaderos buitres" de los desahucios y les ha echado en cara que aprovechen la disolución de las Cortes para tratar de sacar adelante en la Diputación Permanente los decretos de vivienda que fueron derogados por el Pleno al carecer de apoyo.

"Un Gobierno sin ningún tipo de escrúpulos a la hora de abusar de esta institución, el Congreso, y del mandato popular que la configuró --ha añadido--. ¿Ustedes son conscientes del daño permanente que causarán a esta institución y de de la autopista que dejan abierta de la extrema derecha para los próximos tiempos?".

EL CIS TAMBIÉN ES CORRUPCIÓN

Y ha remachado cargando directamente contra el presidente Sánchez, "alguien que es capaz de todo, absolutamente todo, para ganar un día más en el poder", y descalificando las encuestas del CIS: "Eso también es corrupción: utilizar dinero público para intentar alterar la percepción de la gente", ha señalado.

La diatriba de Junts ha sido respondida por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien considera "miserable" que se diga que su partido ha apoyado al Gobierno de coalición "a cambio de nada", y ha recordado que su pacto de investidura incluyó la ley de amnistía que permitió sacar de la cárcel a los políticos procesados por el referéndum ilegal de 2017, también de Junts. "Es una vergüenza --ha denunciado--. Ojalá se hundan en las encuestas, que es lo que merecen".