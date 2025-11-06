Junts formaliza su ruptura con el Gobierno: bloqueará todas las leyes y tumbará los Presupuestos

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha formalizado este jueves la ruptura con el Gobierno que anunció la pasada semana y lo ha hecho anunciando enmiendas a la totalidad de todas las leyes que presente el Ejecutivo, su voto en contra en las que ya están en tramitación y su negativa a apoyar unos hipotéticos Presupuestos para 2026.

"La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada", ha sentenciado Nogueras en una comparecencia en el Congreso acompañada de los otros seis diputados de Junts, en la que ha recriminado al presidente Pedro Sánchez que, una semana después del anuncio de la decisión de su formación, aún no haya explicado cómo piensa gobernar sin el apoyo de su partido.

Mientras Nogueras se dirigía a los medios, Junts estaba registrando las enmiendas de totalidad a las 25 leyes del Gobierno que aún no han arrancado su tramitación. Además, ha dejado claro que no votarán a favor de otras 21 que aún están en trámite y que también pedirán la devolución al Ejecutivo de las próximas que pueda presentar.

"Pedro Sánchez no podrá aprobar los Presupuestos ni normas como la 'Ley Bolaños' o la 'Ley Begoña'", ha aseverado, lamentando que el Gobierno haya perdido lo que Junts considera "una oportunidad histórica" por no cumplir los acuerdos que alcanzaron con los de Carles Puigdemont a cambio del apoyo a la investidura de Sánchez.

